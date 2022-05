ACM Neto abre 61 pontos percentuais de vantagem na disputa ao governo

O pré-candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) abriu 61 pontos percentuais de vantagem na disputa para as eleições deste ano. Na pesquisa da Genial/Quaest, divulgada na manhã desta quarta-feira (18) pela CNN Brasil, Neto acumula 67% das intenções dos votos dos baianos no cenário estimulado.

O pré-candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, aparece em segundo lugar com 6%, tecnicamente empatado com João Roma (PL), que acumulou 5%. Kleber Rosa, do PSOL, somou 1% das intenções de votos. Neste cenário, ACM Neto venceria o pleito já no primeiro turno.

Ainda no cenário estimulado para primeiro turno, brancos e nulos contabilizam 12% e indecisos equivalem a 8%.

Segundo Turno

A pesquisa questionou os entrevistados sobre a escolha do candidato em um possível segundo turno, cenário em que o ex-prefeito de Salvador acumulou 73% das intenções contra 11% de Jerônimo Rodrigues. Brancos ou nulos chegam a 11% e indecisos ficam em 5%.

Quando o segundo turno é analisado contra João Roma, o pré-candidato do União Brasil também chega a 73%. Nesse caso, Roma não passa de 10% das intenções de votos. O que muda nesse cenário são os números de indecisos, que sobe para 9%.

Metodologia

Com 95% de confiança, a pesquisa entrevistou 1.140 pessoas, de forma presencial, entre os dias 13 e 16 de maio. A margem de erro fica em 2,9 pontos percentuais para mais, ou para menos.

A pesquisa Genial/Quaest foi registrada na Justiça Eleitoral sob os números BR-02283/2022 e BA-03239/2022.