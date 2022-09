ACM Neto aceita desafio e diz para Jerônimo marcar data de debate entre os dois

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) aceitou o desafio do também postulante ao governo do estado Jerônimo Rodrigues (PT) e disse para o ex-secretário da Educação marcar a data do debate entre os dois. Em publicação em sua conta no Twitter, Neto sugeriu que o evento seja transmitido pelo Youtube e pelas redes sociais.

“Já que o ex-secretário de educação, Jerônimo, tem falado tanto em debate, gostaria de propor que ele definisse data, local e horário para um debate entre nós dois. Sugiro que seja transmitido ao vivo pelo YouTube e pelas redes sociais do dois”, afirmou o ex-prefeito de Salvador.

ACM Neto lidera as pesquisas de intenção de votos para o governo do estado, enquanto Jerônimo aparece na segunda posição. A diferença entre os dois varia de 30 a 40 pontos nos levantamentos.