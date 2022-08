ACM Neto, Ana Coelho e Cacá Leão fazem de caminhada em Pau da Lima

Uma multidão acompanhou o candidato a governador ACM Neto (União Brasil) durante caminhada realizada no bairro de Pau da Lima, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (22). No ato, Neto estava acompanhado dos candidatos a vice-governadora Ana Coelho (Republicanos), ao Senado Cacá Leão (PP), e do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).

Durante o trajeto, ACM Neto teve a oportunidade de estar ao lado dos comerciantes e dos moradores locais. O candidato foi recebido com cartazes de apoio à sua campanha, com pedidos para tirar selfies e centenas de abraços.

Durante a gestão na prefeitura de Salvador, Neto reconstruiu a Escola Municipal Roberto Correia no bairro de Pau da Lima. Toda a infraestrutura da unidade, que antes era feita com materiais pré-moldados, foi demolida para que a nova unidade escolar fosse reestruturada.

No espaço foram investidos R$ 6 milhões em mais de 2 mil m² de área construída para abrigar 18 salas de aulas climatizadas. A ampliação fez a escola ter a capacidade de atendimento para 1.080 alunos do Ensino Fundamental. Antes do empenho feito pelo candidato a governador, a unidade de educação atendia apenas 501 alunos.

Hoje, a escola tem quadra poliesportiva, acessibilidade com rampa, estacionamento, acolhimento, diretoria, secretaria, coordenação, sala de professores, depósito de material didático, depósito de material de limpeza, cozinha, triagem, depósito de merenda, área de serviço, refeitório, recreio descoberto, guarita, subestação, casa de gás, casa de lixo, entre outros espaços.

Outra frente de trabalho realizada por ACM Neto no bairro foi durante a pandemia causada pelo coronavírus, um dos maiores desafios dos oito anos à frente da administração da capital.

À época, a gestão distribuiu 4 mil refeições por dia nos Restaurantes Populares de São Tomé de Paripe e Pau da Lima, e nos centros de distribuição instalados em Itapuã, Barris e Barroquinha. Foram entregues mais de 38 mil cestas básicas por mês a pessoas inscritas no Cadastro Único e que não haviam recebido nenhum outro benefício nesse período.