ACM Neto anuncia nova parcela de R$ 270 de auxílio da prefeitura

ACM Neto anunciou nesta quarta-feira (29) que a prefeitura irá pagar mais uma parcela do auxílio de R$ 270 no mês de agosto. Com isso, todos os beneficiários do programa Salvador por Todos receberão uma quinta parcela do valor emergencial. A lei aprovada na Câmara e sancionada por Neto previa que o benefício poderia ser estendido.

"Nossa expectativa é começar a efetuar esses pagamentos no novo mês já a partir da próxima semana. Ou seja, vamos continuar auxiliando aqueles que mais precisam do apoio do poder público municipal nesse momento de dificuldade", disse ACM Neto.

Têm direito ao benefício baianas de acarajé, ambulantes, feirantes, camelôs, barraqueiros, baleiros, guardadores de carro, recicladores, taxistas, motoristas de aplicativos e mototaxistas – no caso dos três últimos, os que têm idade superior a 60 anos.

O Salvador por Todos foi criado para ajudar trabalhadores informais e outras categorias afetadas pelos efeitos econômicos da pandemia de covid-19. Os benefíciários já estavam cadastrados na prefeitura. Mais de 36 mil pessoas foram beneficiadas.

Além do auxílio financeiro, são concedidas cestas básicas para pessoas em situação de extrema pobreza e idosos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), mototaxistas e guias e monitores de turismo em situação de vulnerabilidade social.

Para saber se está cadastrado no benefício, o cidadão deve acessar o site do programa e digitar o CPF ou Número de Identificação Social (NIS). Na página, é verificado se possui direito a receber e quando poderá fazer a retirada.