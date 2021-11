O presidente nacional do Democratas, ACM Neto, anuncia sua pré-candidatura ao governo da Bahia no dia 2 de dezembro.



O evento, como já adiantado pelo Alô Alô Bahia, será realizado no Novo Centro de Convenções, na orla da Boca do Rio, em Salvador, a partir das 9h30, e vai contar com a presença de lideranças políticas e apoiadores locais e nacionais.



A cerimônia, que exigirá o uso obrigatório de máscara de proteção, também será transmitida ao vivo nos canais de ACM Neto.

