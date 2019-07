ACM Neto anuncia trocas de comando na Saúde, Promoção Social e prefeituras-bairro

O prefeito ACM Neto anunciou mudanças para o secretariado e na gestão das prefeituras-bairro durante entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (9), no Palácio Thomé de Souza. As alterações não trouxeram nomes de fora da gestão.

O deputado estadual Leo Prates (DEM) assumiu a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), confirmando o que já vinha sendo ventilado nos meios políticos nos últimos meses. Desde fevereiro, ele estava chefiando a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) e já havia especulações de que poderia migrar para a SMS.

O atual titular da pasta, Luiz Galvão, passou para o comando das prefeituras-bairros, assumindo o lugar de Ana Paula Matos. Ela, por sua vez, vai chefiar a Sempre, no lugar de Prates.

Neto disse que as mudanças foram para aprimorar o desempenho da gestão, fez elogios aos três gestores e destacou o trabalho em equipe como crucial para os resultados alcançados pela prefeitura.

"Muitas das conquistas dos últimos anos se deve ao trabalho dessa equipe, que veste a camisa pra valer. Acredito no trabalho e na dedicação dos três para continuar a qualidade desse trabalho. As mudanças que fazemos é com esse objetivo, pensando na cidade e no perfil de cada um", afirmou.

Mudanças

A última vez que o prefeito havia mexido no secretariado foi em fevereiro deste ano, quando alterou a gestão de quatro pastas do primeiro escalão e de outras duas do segundo escalão. A prefeitura divulgou, na ocasião, que as mudanças foram para promover ajustes e aprimorar a prestação dos serviços públicos ao cidadão.

Na época, ele anunciou os nomes do vice-prefeito, Bruno Reis (DEM), para a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra); do deputado estadual Léo Prates (DEM), para a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre); do vereador Felipe Lucas (MDB), para a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop); e da vereadora Rogéria Santos (PRB), para a Secretaria de Política para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

No mesmo mês, Neto anunciou que a presidente da Fundação Cidade Mãe (FCM), Roberta Caires, passaria à Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), vinculada à Semop. O cargo em que ela estava foi ocupado pela deputada estadual Taissa Gama (PTB).