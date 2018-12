ACM Neto assina contrato de US$ 60,7 milhões para novos investimentos

Um contrato de empréstimo de US$ 60,7 milhões foi assinado nesta terça-feira (18), em Brasília, entre a Prefeitura de Salvador e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Os recursos serão usados para novos investimentos na cidade. O prefeito ACM Neto, o executivo do CAF José Rafael Netto, a procuradora da Fazenda Suely Dib e o secretário municipal da Casa Civil, Luiz Carreira, estiveram no evento.

O valor será usado no programa Proquali, que promove desenvolvimento cultural e turístico de Salvador, e em outras obras com ação de desenvolvimento econômico e socioambiental, além de conectividade e infraestrutura. Entre as obras previstas estão a requalificação dos trechos de orla entre Amaralina e Pituba e Itapuã-Stella Maris e implantação do Museu da Música e do Arquivo Histórico Municipal.

"Esses recursos se somam à capacidade de investimento da Prefeitura. Trata-se de mais um contrato internacional que Salvador obtém porque nós organizamos a casa e nos preparamos para isso. Com esse dinheiro, vamos também investir no Plano de Saneamento Básico de Salvador e implantar infovias na área de tecnologia, inclusive nas áreas mais pobres da cidade", celebrou Neto.

Parte dos recursos também pode ser destino para projetos do Corredor da Fé, na Cidade Baixa, e requalificação do canal de São Cristóvão. Também será requalificado o Jardim Botânico, com construção de novos equipamentos, trilha e mirante.

“Para o CAF é de grande importância poder participar do desenvolvimento sustentável de Salvador por meio do financiamento de ações de infraestrutura social e econômica, que é parte do planejamento estratégico de médio e longo prazo da Prefeitura. Estamos seguros que estas intervenções, somadas às demais atividades em execução na cidade, alcançarão os resultados previstos e proporcionarão significativo e positivo impacto nas famílias beneficiadas”, explica José Rafael Neto.