ACM Neto chega à convenção com quase 200 cidades visitadas na Bahia

O pré-candidato a governador ACM Neto (União Brasil) chega à convenção do seu partido, nesta sexta-feira (5), às 9h, no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, tendo visitado 197 cidades da Bahia em sua pré-campanha, desde janeiro de 2021. O ex-prefeito de Salvador por oito anos visitou todas as regiões econômicas do estado, dialogando com a população e entendendo as maiores demandas que o próximo governo precisa cumprir.

Apenas neste ano de 2022, o pré-candidato do União Brasil já percorreu quase 36 mil km dentro da Bahia em suas agendas. Para se ter uma ideia, com essa distância seria possível ir de Porto Alegre a Manaus oito vezes. Com a agenda deste sábado e domingo, após a convenção do partido, ACM Neto passará das 200 cidades visitadas. A meta, segundo ele, é percorrer mais de 300 municípios até o dia das eleições.

“Estou muito otimista, principalmente por conta de tudo que a gente tem visto nas ruas ao longo dessas viagens. Pela troca de calor, pela troca de energia, pela palavra de confiança que o povo baiano tem demonstrado mais a cada dia. E, sobretudo, pela verdade. Eu sinto a verdade estampada no rosto das pessoas que estão indo às ruas manifestar o seu apoio e a sua confiança na nossa caminhada. Vamos manter esse ritmo. Agora, é pisar o pé no acelerador, pois aqui não tem descanso. Para, se Deus quiser, construir em outubro uma grande vitória”, disse ACM Neto.

A agenda foi intensificada a partir de maio, quando Cacá Leão (PP) assumiu o posto de pré-candidato ao Senado da chapa. Foram 123 cidades diferentes visitadas pela dupla neste período de três meses, uma média de 41 municípios a cada mês, ou 11 municípios a cada final de semana. Nem mesmo no feriado do São João eles relaxaram, com seis cidades visitadas e 1.295 km rodados naquele final de semana.

A intensa agenda de visitas segue neste final de semana após a convenção, quando Neto e Cacá percorrem nove cidades em apenas dois dias. Será a primeira viagem deles como candidatos a governador e Senador de fato. A comitiva contará também com o candidato a vice-governador da chapa.