ACM Neto confirma convenção para o dia 5 de agosto

O União Brasil vai realizar no dia 5 de agosto a convenção partidária para oficializar a candidatura do ex-prefeito de Salvador ACM Neto ao governo da Bahia. O evento partidário será realizado no Centro de Convenções de Salvador, a partir das 9h, e ocorrerá em conjunto com o PP, que irá sacramentar a candidatura do deputado federal Cacá Leão ao Senado.

Além da candidatura de Neto, o União Brasil irá também lançar sua chapa de postulantes a deputado estadual e federal. O evento será realizado no mesmo local que recebeu o lançamento da pré-candidatura de ACM Neto, em 2 de dezembro do ano passado.

Com 11 partidos em sua aliança partidária, Neto conseguiu formalizar a maior base de oposição da história da Bahia. “Estamos trabalhando e levando esperança de dias melhores para todos os cantos do nosso estado. Nós sabemos que a Bahia pode muito mais”, diz Neto sobre sua pré-candidatura.

“Depois de quatro mandatos consecutivos, o PT deixa como legado uma Bahia com educação de baixa qualidade, altos índices de desemprego e de homicídios violentos. É hora de mudar essa trajetória e colocar nosso estado novamente na rota do desenvolvimento e da oferta de serviços públicos de qualidade para a nossa população”, ressaltou o ex-prefeito de Salvador.