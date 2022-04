ACM Neto diz que concorrentes estão falando mais dos padrinhos políticos do que do próprio projeto

O pré-candidato ao Governo da Bahia ACM Neto foi entrevistado pelo jornalista Mário Kertész, na Rádio Metrópole, na manhã desta terça-feira (19). Durante a conversa, Neto ponderou que está preparado para governar a Bahia com qualquer presidente escolhido no pleito nacional.

"Desde que me entendo por gente, sonhava em ser candidato a governador, e procurei acumular experiência para isso. Enquanto nossos concorrentes estão falando mais dos seus padrinhos políticos do que do próprio projeto, eu não vou ficar dizendo que fulano ou beltrano vai resolver a eleição", disse.

"E depois da eleição? Ganhe Lula, ganhe Bolsonaro, ganhe Ciro, Doria, qualquer um. São eles que vão governar a Bahia ou é o governador? Quem vai cuidar da segurança pública? Da educação? Quem vai enfrentar esse drama da regulação? Quem vai pensar numa estratégia futura para o estado, para que a Bahia volte a atrair investimentos e seja geradora de emprego?", questionou durante a entrevista.

ACM Neto afirmou que quando o governador eleito faz um bom trabalho e é reconhecido como bom gestor, "ele é respeitado" por todos. Para ele, o gestor estadual precisa governar para toda a população, deixando de lado as disputas políticas.

"A Bahia precisa de um líder capaz de entender o espírito desse povo. De entender a grandiosidade que a Bahia tem e, mais do que isso, um líder que tenha condições de elevar o orgulho dos baianos, de colocar a Bahia como exemplo nacional, de colocar nosso estado liderando o Brasil", acrescentou.

Ataques pessoais

O ex-prefeito de Salvador comentou ainda que não pretende responder às provocações feitas por membros da equipe do governador Rui Costa (PT). De acordo com Neto, sua campanha será guiada pelo debate de ideias.

“Na discussão da política você não precisa ir para o campo pessoal, não precisa enxergar seu adversário como inimigo. Nunca usei o mandato que tive como prefeito de Salvador para perseguir ninguém, falar da vida de ninguém. A gente tem que colocar o que pensamos para as pessoas, o que temos de ideal para o futuro. Não precisa estar nessa política baixa, e eu não vou mudar essa linha. Mesmo diante de gente atacando, de gente provocando”, criticou.

ACM ressaltou ainda que a população não quer mais radicalizações no campo da política. Para ele, é preciso trabalhar linhas mais moderadas e equilibradas com o intuito de promover melhorias reais na vida das pessoas.

“A gente viu os extremos tomarem conta do debate e há uma quantidade muito grande de pessoas que desejam linhas mais moderadas, mais equilibradas. Não sou um cara do extremo, do radicalismo. E pretendo me fazer ouvido, apresentar minhas ideias e chamar a atenção das pessoas com muito diálogo”, disse.