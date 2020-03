ACM Neto diz que expectativa é definir valor da tarifa de ônibus nesta segunda-feira

ACM Neto afirmou que o acordo sobre o novo valor da passagem de ônibus deve ser firmado ainda nesta segunda-feira (9). Mais uma vez, o prefeito reforçou que a nova tarifa não deve passar do que R$ 4,20 – hoje, é de R$ 4.

"Nós tivemos um conjunto de reuniões, inclusive no último sábado. Hoje pela manhã, vamos ter reunião entre a Semob (Secretaria Municipal da Mobilidade) e os empresários e, à tarde, uma reunião no Ministério Público. Eu acho que é provável que a gente tenha uma solução ainda hoje para essa questão, que envolve tarifa e renovação da frota”, afirmou em entrevista após o lançamento do programa contra a violência à mulher, na manhã desta segunda, no Teatro Gregório de Mattos.

Ainda segundo o prefeito, se houver uma decisão nesta segunda e o preço for definido, haverá um intervalo de 48 horas para que o novo valor seja validado.

“O que eu posso assegurar é que as conversas avançaram e que as premissas que eu assegurei não vou abrir mão”, completou, referindo-se ao preço de R$ 4,20 e aos 300 ônibus novos com ar-condicionado em atividade em Salvador.

Entenda

De acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Prefeitura, a Concessionária Integra e o Ministério Público do Estado da Bahia (MP) sobre a substituição de 250 coletivos comuns por modelos refrigerados, a CSN deveria ter entregue 80 veículos com ar-condicionado, porém apenas 29 circulam na capital baiana.

Na quinta-feira (6), um encontro entre Prefeitura, Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e empresas de ônibus de Salvador determinou que a Concessionária Salvador Norte deveria apresentar o contrato de compra de 51 veículos com ar-condicionado.

Os novos ônibus devem começar a circular até o dia 30 de maio. Em caso de descumprimento do prazo, a empresa deve pagar multa retroativa a setembro de 100 salários mínimos diários. O prazo anterior era setembro do ano passado.

Além do caso da concessionária, foi firmado um acordo sobre a integração dos ônibus do sistema complementar (Stec), conhecidos como amarelinhos, durante a reunião. A ligação dos veículos com o metrô e os ônibus deveria acontecer até 1º de março, ou seja, o último domingo. O prazo foi estendido para 20 de março.

Segundo a TV Bahia, o prazo para a integração foi estendido até o limite de tolerância devido a ajustes técnicos no programa que controla o sistema de integração, que é informatizado.

Apenas veículos com até oito anos e que possuem elevadores com acessibilidade podem fazer a integração com os outros meios de transporte. Ambas as cooperativas do Stec afirmam estar prontas para a integração.

O secretário municipal de mobilidade urbana, Fábio Mota, afirmou que os veículos que não se encaixarem na determinação devem rodar fora do sistema de integração. “É a mesma regra para o sistema de ônibus de Salvador. Os outros terão um período de 180 dias para se adaptar e integrar ao sistema”, explica.