ACM Neto diz que Jerônimo Rodrigues 'insiste em se esconder' após ausência de petista em mais um debate

ACM Neto (União Brasil) foi o único candidato a governador a comparecer ao debate na TV Band Bahia, na noite desta segunda-feira (17). Pelo segundo debate seguido neste segundo turno, o postulante Jerônimo Rodrigues (PT) não esteve presente. O ex-prefeito de Salvador afirmou que o seu adversário tem insistido em se esconder atrás do número de um partido, agora, inclusive, com a estratégia de fugir do embate direto diante dos eleitores.

Seguindo as regras eleitorais, o debate tornou-se uma entrevista com Neto. O candidato do União Brasil usou o tempo para criticar o legado deixado após 16 anos pelo PT, já que o estado tem o maior número de desempregados do Brasil. Também apresentou a sua proposta de isenção de IPVA para motoristas de aplicativo, tanto de motos como de automóveis, e para condutores de transporte escolar.

“A verdade é que o candidato Jerônimo Rodrigues não está comparecendo a nenhum dos debates neste segundo turno. Poderíamos hoje estar aqui, eu e Jerônimo, frente a frente. E quem nos assiste poderia ter a oportunidade de comparar a trajetória, o currículo, as ideias, o preparo de cada um. Num segundo turno que está sendo disputado apenas por mim e por ele. Quem perde com isso hoje, infelizmente, é o telespectador”, disse Neto.

“Mas, no dia 30, quem vai perder com isso é Jerônimo. Porque os baianos vão avaliar muito bem que a postura dele é a postura de quem quer se esconder. De quem não quer mostrar o seu currículo, a sua passagem como secretário de Desenvolvimento Rural, na secretaria de Educação, onde foi testado e reprovado”, completou o candidato do União Brasil.

ACM Neto disse que, diante do elevado desemprego que a Bahia apresenta, os aplicativos de transporte de pessoas ou de entregas se tornaram a fonte de ocupação e de renda para milhares de baianos, não só em Salvador como no interior do estado. Por isso, é preciso apresentar uma condição melhor para que esses trabalhadores levem sustento para suas famílias diante da crise.

“Nós fizemos uma conta. Existem cerca de 50 mil pessoas que estão diretamente vivendo de aplicativos no estado da Bahia. É óbvio que isentar o IPVA dessas pessoas significa fazer sobrar algum dinheiro a mais no fim do mês para essas famílias. E é exatamente por esse motivo que nós trouxemos para o nosso plano de governo a isenção do IPVA para os motoristas de aplicativo de moto, de carro e já estendemos também para os motoristas que prestam o serviço de transporte escolar”, afirmou Neto.

O candidato garantiu também que todo benefício concedido será estendido também aos motoristas de táxi da Bahia. “Nós fizemos uma conta por alto que isso vai significar uma renúncia de arrecadação de pouco mais de R$ 50 milhões por ano. O estado pode suportar perfeitamente essa perda de arrecadação e compensar em outras áreas, sobretudo fazendo a economia da Bahia crescer, dinamizando a base econômica do nosso estado”, afirmou.

ACM Neto destacou que a Bahia, após 16 anos de governos do PT, apresenta a maior taxa de desemprego do Brasil, segundo o IBGE. Afirmou que essa escalada ocorreu diante de uma postura passiva do grupo que comanda o estado. Tendo, como maior exemplo, a saída da Ford de Camaçari, quando o governador cruzou os braços e não buscou outra indústria para substituí-la.

“Precisamos entender que cada região da Bahia tem a sua vocação, e é papel do governo do estado estimular esse potencial. Retomando o processo de industrialização, sobretudo no interior, que nos últimos 16 anos simplesmente parou. Se eu for governador, vou correr esse Brasil inteiro atrás de empresas que queiram se instalar no nosso estado”, disse.

“Cuidando do pequeno produtor rural, mas também trazendo a agroindústria, para que a Bahia não seja apenas produtora primária. Aproveitando esse riquíssimo potencial que nós temos no turismo. Fomentando ao lado das cidades o setor de comércio e de serviços. Estimulando a mineração, as energias renováveis. Enfim, temos um plano de governo que coloca a geração de empregos como um dos nossos principais objetivos”, completou.