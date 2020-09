Durante a live promovida pelo Alô Alô Bahia nesta quinta-feira (10), o prefeito ACM Neto revelou que irá adiar seus planos de morar fora do país por um tempo após deixar a prefeitura a partir de janeiro do próximo ano, quando dará lugar ao seu sucessor. O motivo é a pandemia do novo coronavírus, que provocou até mesmo a mudança da data das eleições deste ano.

ACM Neto diz que vai adiar planos de morar fora do país após deixar prefeitura

"Vou trabalhar muito (no ano que vem). Vou também me dedicar aos estudos, quem sabe fazer um curso de aperfeiçoamento numa unidades dos EUA ou Europa à distância. Agora, pretendo descansar também principalmente em janeiro e fevereiro", afirmou.

