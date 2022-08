ACM Neto diz que vai criar plano de desenvolvimento regional para a Chapada Diamantina

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) defendeu a criação de um Plano de Desenvolvimento Econômico para a região da Chapada Diamantina. Durante visita à cidade de Ibicoara na manhã desta quarta-feira (31), Neto ressaltou que a região tem uma enorme importância para o desenvolvimento econômico do estado. Para o ex-prefeito de Salvador, o turismo pode ser um grande gerador de empregos e renda para a população do interior.

“Nós temos aqui uma das regiões com maior potencial de toda a Bahia. Uma região que, se tiver a atenção, o cuidado e o investimento do Governo do Estado, pode ajudar a construir um futuro muito mais forte para toda a Bahia”, pontuou.

“E se Deus me der oportunidade de chegar ao Governo do Estado, eu vou ter um olhar muito especial pela Chapada. Nós vamos construir, ao lado de vocês, um Plano de Desenvolvimento Regional que vai impulsionar toda a Chapada. E eu tenho certeza que Ibicoara será uma das cidades mais beneficiadas pelos investimentos e pela presença do Governo do Estado”, enfatizou o candidato pelo União Brasil.

Em seu Plano de Governo, apresentado na última segunda-feira (29), ACM Neto apresenta ações imprescindíveis para movimentar a economia da região. Alguns tópicos abordados no documento apontam a valorização das rotas tradicionais de Ecoturismo pela melhoria da infraestrutura e pela capacitação da população local. Além da criação de novos roteiros pelas rotas do vinho e do café, estimulando o Turismo Rural nas fazendas produtoras com degustação de rótulos e visitas guiadas sobre os processos de produção.

Acompanhado pelos candidatos a vice-governadora Ana Coelho (Republicanos), e ao Senado Cacá Leão (PP), ACM Neto participou de uma carreata na cidade e aproveitou para conversar com a população que o esperava na principal praça do município. “Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês porque começamos a nossa caminhada pela Bahia no ano passado exatamente aqui, pela Chapada”, lembrou.

“E eu visitei a cidade de Ibicoara justamente para ver de perto todo o potencial da agricultura desta cidade, da mesma forma para compreender a força do turismo da Chapada Diamantina. Hoje, depois de mais de um ano percorrendo nosso estado, eu não tenho dúvidas sobre a importância econômica que essa cidade tem para toda a Bahia”, falou aos presentes.

Em seguida, ACM Neto seguiu para Barra da Estiva, onde o frio de 18 graus em plena 13h fez com que o povo vestisse um 'capote' para saudar a comitiva. O comércio da terra do café e do morango parou o expediente por alguns minutos e os trabalhadores foram para a frente das lojas manifestar apoio. Quando a carreata entrou na Avenida Cristo Redentor, a maior e principal da cidade, foi possível ver que os veículos ocupavam toda a extensão da via. Ao final, na Praça da Matriz, centenas de pessoas se aproximaram para tirar 'selfies' com ACM Neto.

A agenda desta quarta-feira continua com visitas previstas nas cidades de Ituaçu e Barra da Estiva. Durante os eventos políticos na região, o candidato a governador tem contado com o apoio dos prefeitos de Rio de Contas, Dr. Cristiano (PSB), de Mucugê, Ana Medrado (União Brasil), de Iramaia, Tunga (PP), e de Itaeté, Zenildo (União Brasil). Além deles, os ex-prefeitos Dinho e Dante, de Barra da Estiva, também estiveram presentes nas carreatas.