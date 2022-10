ACM Neto e Jerônimo: saiba mais sobre os candidatos ao governo da Bahia no 2º turno

A votação para o segundo turno das eleições 2022 para governador vai acontecer em 12 estados pelo Brasil, incluindo a Bahia. Os candidatos que concorrem no estado são ACM Neto, conhecido pela trajetória de 8 anos como prefeito de Salvador, e Jerônimo Rodrigues, ex-secretário de educação da Bahia durante a gestão Rui Costa.

Confira trajetória e principais propostas dos candidatos:

ACM Neto (União Brasil)

Antônio Carlos Magalhães Neto é advogado formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e foi prefeito de Salvador entre 2013 e 2020. Foi deputado federal pelo DEM por três mandatos, e o mais votado na Bahia nas eleições de 2010. Em 2018, assumiu a presidência nacional do DEM e, atualmente, é secretário nacional do União Brasil.

Em sua proposta de governo, ACM Neto reforça que pretende mudar radicalmente a gestão nas seguintes áreas: Segurança, Saúde, Educação, Geração de Empregos e Combate à Pobreza, após os 16 anos de governo do PT na Bahia.

Na Educação, ACM Neto defende a criação de um fundo especial e temporário, para destinar parte dos recursos ganhos judicialmente pelo Estado como ressarcimento por perdas financeiras no repasse do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). Também defende um programa de valorização pelo mérito através do alcance de metas para a valorização dos professores.

Na Segurança, ele defende uma linha direta de comando entre o Governador e o Secretário de Segurança, o uso intensivo de tecnologia nas políticas integradas, e estratégias de qualificação para os profissionais.

Jerônimo Rodrigues (PT)

Jerônimo Rodrigues é graduado em Engenharia Agronômica e já foi o secretário de Educação da Bahia. Rodrigues nunca disputou uma eleição e é a aposta do atual governador, Rui Costa, para a sucessão. Nascido em Jequié, no sudoeste baiano, já foi secretário nacional do Desenvolvimento Social, assessor especial da Secretaria de Planejamento e secretário de Desenvolvimento Rural.

Em carta presente em sua proposta de governo, diz que a prioridade é "inovar e avançar ainda mais nas políticas públicas de inclusão social e combate à pobreza, ao desemprego, à fome e intolerância praticada pelo governo federal".

Na Educação, defende o fortalecimento do Conselho Estadual de Educação, e o diálogo com as instituições públicas e privadas e a articulação da educação superior com a educação básica, assim como ações acadêmicas de ensino, pesquisa, extensão e internacionalização.

Na Segurança, pretende ampliar a Ronda Maria da Penha e implantar o sistema de monitoramento de câmeras nas áreas urbanas e rurais, nas viaturas e nas fardas corporais dos policiais do estado.