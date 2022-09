ACM Neto é visto pelos eleitores como o candidato a governador mais inteligente, idealizador e moderno

A nova pesquisa Datafolha aponta que o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) é considerado pelos eleitores baianos como o candidato a governador mais inteligente, idealizador e moderno. O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (21) pela rádio Metrópole, ainda mostra que essa imagem de Neto vai além dos seus eleitores e chega também a uma parcela das pessoas que dizem votar no candidato Jerônimo Rodrigues (PT).

De acordo com a pesquisa, 28% dos eleitores de Jerônimo Rodrigues (PT) consideram Neto o mais inteligente. Outros 23% dos eleitores do candidato petista vêem o ex-prefeito de Salvador como o mais realizador e 24% como o mais moderno e inovador.

Levando em conta o total de entrevistados, o levantamento mostra que ACM Neto é visto como o candidato mais inteligente por 56%, enquanto Jerônimo aparece com 18%. No quesito realizador, o ex-prefeito da capital baiana também larga vantagem, sendo apontado como o favorito por 55% dos ouvidos no levantamento, contra 20% do postulante do PT.

A grande distância de Neto para os adversários se mantém também no tópico moderno e inovador. Neste ponto, o candidato do União Brasil é considerado como o melhor por 51% dos entrevistados, enquanto Jerônimo aparece com 18%. Nestes três quesitos, a diferença de ACM Neto para o candidato do PT é mais que o dobro.

ACM Neto é considerado por 41% do eleitorado como o candidato que mais defenderá os pobres. Já o candidato do PT aparece nesse ponto com 33% da opinião dos entrevistados. O ex-prefeito da capital também é considerado o postulante ao governo do estado mais sincero, com 41%, enquanto Jerônimo pontua com 24%.

A pesquisa mostra que Jerônimo Rodrigues é, na opinião do eleitorado, o candidato que faz mais promessas que não pode cumprir, com 20%.

A pesquisa ouviu 1.526 eleitores, e foi feita entre 19 e 21 de setembro. A margem de erro é 3pp. O nível de confiança é de 95%. A consulta está registrada no TSE : BA-07738/2022 e BR-09822/2022.