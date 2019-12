ACM Neto espera recorde de público no Festival Virada Salvador

Consagrado como o segundo maior evento do calendário oficial de festas de Salvador, estando atrás apenas do Carnaval, o Festival Virada Salvador lotou na primeira noite (28) do evento, que acontece na orla da Boca do Rio, dentro da Arena Daniela Mercury. Durante entrevista coletiva na área reservada à imprensa, o prefeito ACM Neto comemorou o sucesso do evento e apostou na superação de público do evento do ano passado, que foi de dois milhões de pessoas. .

“Nossos hotéis estão absolutamente lotados, assim como bares e restaurantes. Hoje temos a expectativa de ter, no primeiro dia, o maior público de todos os tempos para um primeiro dia. Nossa meta é superar a marca dos dois milhões de pessoas até o primeiro dia de janeiro. Vocês podem ver toda a estrutura funcionando muito bem, o evento está mais do que consolidado”, afirmou o prefeito.

Um dos reflexos positivos do festival citados pelo prefeito é a ocupação da rede hoteleira. “Nós estamos muito felizes com a quantidade de turistas que nossa cidade está recebendo de hoje até o dia primeiro. Toda essa movimentação tem relação direta com o festival, com esse produto que nós criamos na nossa cidade. Fico ainda mais orgulhoso porque a gente conseguiu, além do Carnaval, ter um evento que movimenta o Brasil inteiro", salientou ACM Neto.

Também participaram da coletiva o vice-prefeito Bruno Reis, o secretário de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco, o presidente da Saltur Isaac Edington, e o presidente da Câmara de Vereadores, Geraldo Júnior. Após a coletiva, o prefeito se deslocou para o camarote, onde se encontrou com lideranças políticas, a exemplo do prefeito de Camaçari, Antonio Elinaldo.

