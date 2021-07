ACM Neto fala sobre se candidatar ao governo da Bahia em 22: 'Não tenho plano B'

Após receber a primeira dose da vacina contra a covid-19, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, voltou a comentar sobre o desejo de se tornar governador da Bahia em 2022. Apesar de ainda não ter anunciado oficialmente a candidatura, ele deixou claro que não tem nenhum outro plano a não ser lançar seu nome no pleito.

"Na hora certa vamos falar sobre candidatura, mas meu desejo é esse. Não tenho, hoje, outro projeto. Não tenho um 'Plano B'. Meu sonho é ser governador da Bahia no ano que vem. Mas, para isso acontecer, a gente tem alguns passos pela frente", disse o presidente nacional do Democratas.

"Pretendo construir minha caminhada até o ano que vem para construir uma candidatura ao governo do estado da Bahia e, se for da vontade do povo, estar preparado para assumir o cargo. Agora, na hora certa, irei confirmar minha candidatura, o que deve ocorrer ainda neste ano", concluiu.

Desde o ano passado, Neto está percorrendo as regiões no estado no movimento chamado “Pela Bahia”. A intenção é ter um contato mais próximo com a população do interior para entender os anseios da Bahia.

"Estamos nessa caminhada. Temos conversado com as pessoas e fazendo um diagnóstico socio-econômico de cada região. Estudando o presente e conversando sobre o futuro, com uma mensagem de transformação. Eu acho que a Bahia pode muito mais. E a gente pode contribuir com ideias. É importante que a gente entenda o sentimento dos baianos. Eu estou voltado para essa ação no interior, mas sem esquecer da capital", ressaltou.