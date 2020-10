ACM Neto libera atividades esportivas e comércio em praias de Salvador

O prefeito de Salvador ACM Neto anunciou nesta sexta-feira (16) a retomada das atividades esportivas coletivas em áreas públicas, como praias, quadras, campos e ginásios. A decisão vale também para clubes e outros estabelecimentos privados.

O comércio em praias e espaços públicos também foi liberado nesta nova fase de reabertura desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março deste ano.

Nas praias, foi autorizado o aluguel de guarda sol, mas sem mesas e cadeiras. Também está liberada a venda de acarajé, cerveja, água de coco e água. Alimentos prontos podem ser vendidos, mas aqueles que são preparados no local continuam proibidos.

O prefeito ressaltou que a liberação vale apenas nos dias em que as praias estão liberadas. No final de semana, por exemplo, em que as praias estão fechadas, as atividades continuam proibidas.

A reabertura dessas atividades foi permitida após o número de casos de covid-19 ter sido considerado estável em Salvador nas últimas duas semanas. A cidade teve um aumento de 2% nos casos nesse período. "Algo leve e que não preocupa. Consideramos isso estabilizado", disse o prefeito. A taxa de óbitos caiu 20% nesse mesmo período.

Eventos até 100 pessoas

A prefeitura permitiu a realização de eventos sociais para no máximo até 100 pessoas. Os eventos poderão ser realizados das 12h às 0h, de segunda a domingo, incluindo feriados. Esses eventos poderão ser realizados em bares, restaurantes e locais específicos, desde que respeitadas as regras.

Os restaurantes, bares e lanchonetes podem funcionar até a meia-noite, sendo que os clientes só podem entrar nos estabelecimentos no prazo máximo de uma hora antes do fechamento. A quantidade de pessoas por mesa é até oito, mantendo todas as medidas de distanciamento social e higienização estabelecidas no protocolo setorial.

Veja outras regras para reabertura de atividades em Salvador

Shows ao vivo poderão ter no máximo dois músicos, já as bandas continuam proibidas. Essa regra vale apenas para eventos fechados, como formaturas e casamentos. As regras não valem para eventos abertos com venda de ingressos, por exemplo.

Os circos poderão reabrir o picadeiro para espetáculos com até 100 pessoas.

Mercados e cursos

Os mercados públicos, como o mercado do Bonfim, estão liberados para funcionamento aos domingos e feriados.

Os cursos livres terão os horários de liberação ampliados para 12h semanais, ou 3h ao dia. Clubes e academias poderão retomar uso do vestiário. O uso de piscina poderá ter até dois alunos por raia.