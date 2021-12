ACM Neto lidera intenções de votos para o governo da Bahia, aponta pesquisa

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) lidera as intenções de votos para o governo da Bahia, revela uma pesquisa do Intituto Paraná Pesquisas em parceria com o Bahia Notícias, divulgada nesta quinta-feira (2). Ele aparece com 54,8% das intenções de votos.

O senador Jaques Wagner, ex-governador do estado, aparece em segundo lugar, com 23,1%.

Os eleitores que não souberam ou não responderam equivalem a 5% e os que votariam branco, nulo ou não escolheria nenhum dos nomes 9,3%.

Na pesquisa espontânea, a maior parcela não sabe responder (63,6%). Entre os nomes citados, o de ACM Neto soma o maior percentual: 12,2%. O governador Rui Costa, que está no segundo mandato, foi citado por 10,6%. Já Jaques Wagner foi citado por 3,2%.

O levantamento BN/ Paraná Pesquisas foi feito por intermédio de entrevistas pessoais por telefone, não robotizadas, em 200 municípios baianos. Foram ouvidos 2002 eleitores entre os dias 24 e 28 de novembro.