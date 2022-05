ACM Neto lidera todos os cenários na disputa pelo governo da Bahia 

O pré-candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) segue na liderança de todos os cenários da disputa ao Governo da Bahia. Hoje, com 55% das intenções de votos do cenário estimulado, Neto ganharia as eleições em primeiro turno. Os dados são da pesquisa Real Big Data, divulgada na manhã desta terça-feira (17) pela Record TV.

Ainda no cenário estimulado, Jerônimo Rodrigues (PT) aparece com 18% das intenções de voto, enquanto João Roma (Republicanos) acumula 10% e Kleber Rosa (PSOL) soma 1%. Brancos e nulos chegam a 9%, enquanto 7% não souberam definir uma escolha ou não responderam.

Quando o levantamento foi realizado de maneira espontânea, Neto obteve 20% das intenções de votos. A lista segue com Jerônimo Rodrigues, com 6%; em terceiro está João Roma, que recebeu 5% dos votos e Kleber Rosa, com 0%. Nesse cenário, quando não é apresentada uma lista com as fotos dos candidatos, 64% não souberam responder ou não responderam. Brancos e nulos ficaram contabilizados em 4%.

Rejeição

A pesquisa Real Big Data também checou a rejeição de cada pré-candidato ao governo. Em primeiro lugar ficou o pré-candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, que somou 29% dos votos.

João Roma aparece em segundo lugar, com 28%, e Kleber Rosa acumulou 26%. Os três estão tecnicamente empatados.

Neste levantamento, ACM Neto foi o menos votado, acumulando 17%. Não souberam, ou não responderam, 39% dos entrevistados.