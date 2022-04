ACM Neto não deixará o União Brasil, revela Alô Alô Bahia

Ao contrário do que vem sendo especulado na noite desta sexta-feira (1º), por parte da imprensa, ACM Neto não trocará de partido. O ex-prefeito de Salvador, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, irá permanecer no União Brasil. Após a filiação do ex-ministro Sérgio Moro, que insiste na ideia de disputar a Presidência da República, a ala de Neto no partido chegou a ameaçar a impugnação da entrada do ex-juiz na legenda.



Diante do imbróglio, PSDB e PDT chegaram a oficializar convites para filiar ACM Neto, que conta com o apoio de uma ala expressiva do partido que é contra a candidatura de Moro a presidente. ACM Neto é pré-candidato ao governo da Bahia e lidera em todos os cenários nas pesquisas realizadas até hoje.

