ACM Neto nega fusão do DEM com o PSL: 'Não tem sentido se envolver na confusão'

O presidente nacional do DEM e prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, o ACM Neto, afirmou neste domingo, 20, que nunca houve qualquer cogitação sobre a ida do presidente Jair Bolsonaro para o DEM. ACM Neto também negou uma possível fusão do DEM com o PSL. A declaração foi dada durante celebração dedicada à Santa Dulce dos Pobres, na Arena Fonte Nova, na capital baiana.

"Nós temos um partido coeso e bem posicionado no Brasil. Não tem sentido se envolver nesta confusão que se estabeleceu dentro do PSL e do grupo do presidente da República", disse, ao fazer referência às polêmicas que envolveram a sigla de Bolsonaro na última semana.

De acordo com o presidente nacional do DEM e prefeito de Salvador, falta maturidade política por parte dos membros do PSL uma vez que o momento não é propício para brigas: "O País vive ainda uma crise muito séria. Tem tanta coisa importante para ser aprovada no Congresso Nacional. É muito feio o que está acontecendo."

No entanto, ACM Neto não foi taxativo em relação ao impedimento de possíveis acordos futuros. "O que pode acontecer ou não no futuro é outra história. Mas, por enquanto, essa confusão é deles", afirmou.