Presidente nacional do DEM, ACM Neto negou que haja a intenção de uma fusão partidária com o com o PSDB e o PSD. "A prioridade absoluta do DEM é consolidar o seu caminho de crescimento", escreveu o prefeito no seu perfil do Twitter, nesta quinta-feira (22).

Ele também criticou as especulações na política. "Lamento que existam tantas especulações infundadas, na imprensa, sobre esse tema", completou.