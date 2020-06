ACM Neto parabeniza mãe nas redes sociais: 'Me lembra de ter fé todos os dias'

Foto: Reprodução

O prefeito de Salvador, ACM Neto, deu uma pausa em suas atribuições nesta segunda-feira (29) para parabenizar sua mãe, Rosário Magalhães. Nas redes sociais, ele falou sobre os ensinamentos de fé que recebeu dela.

"Minha mãe é minha força pra tudo. Em momentos como esse, de tantas dificuldades, ela me enche de esperança e me lembra de ter fé todos os dias. Muito do que sou e do que faço é graças à presença da energia dela. Mãe, peço a Deus que te proteja e te dê ainda mais saúde para que você continue iluminando nossas vidas. Feliz aniversário! Te amo! ❤️", escreveu o prefeito.

Presidente de honra do Parque Social, Rosário Magalhães celebrará seu aniversário cumprindo isolamento social, na fazenda da família, em Cabaçeiras do Paraguaçu, no Recôncavo Baiano. “Para mim, a quarentena tem sido um período de muitas reflexões, aprendizagem e orações”, disse. “É preciso ter muita fé, compaixão e solidariedade. É preciso se reinventar e valorizar a vida a cada dia. Peço todos os dias a Deus, por misericórdia, para livrar a humanidade desse terrível vírus, e aliviar o sofrimento de tantas famílias que penderam seus entes queridos”, finalizou.

Rosário Magalhães é esposa de Antonio Carlos Magalhães Júnior, presidente do conselho de administração da Rede Bahia, e mãe do prefeito de Salvador, ACM Neto, e de Renata de Magalhães Correia, diretora e acionista do Jornal CORREIO.