ACM Neto planeja viajar para a canonização de Irmã Dulce

ACM Neto (Foto: Antonio Saturnino/Arquivo Correio)

O prefeito de Salvador e presidente Nacional do Democratas, ACM Neto, está organizando a agenda para comparecer na cerimônia de canonização de Irmã Dulce, que ocorrerá no dia 13 de outubro, às 7h, no Vaticano.

“Irmã Dulce sempre foi considerada santa por nós, baianos, mas a canonização dela é um reconhecimento à sua história e ao seu legado. Agora, mais do que nunca, ela seguirá iluminando os nossos caminhos e sempre viva no coração de todos nós. Farei o possível para estar presente na cerimônia, no Vaticano”, nos disse ACM Neto.

Paulo de Oyá, Morena Leite e Julius Wiedemann (foto: reprodução/redes sociais)

Morena Leite se casa seguindo os preceitos do candomblé



Paulista criada em Trancoso, no sul da Bahia, a chef e empresária Morena Leite se casou, domingo, com o escritor Julius Wiedemann. A cerimônia seguiu os preceitos do candomblé e foi realizada na casa de Orixás de Paulo de Oyá, em São Paulo. Todas as madrinhas e convidados vestiram branco, assim como os noivos. A festa será no ano que vem, no famoso balneário baiano.

“Encontrei a tampa da minha panela. Alguém como eu: andarilho e cidadão do mundo, sonhador e realizador intenso”, nos disse Morena, que é uma das sócias do grupo Capim Santo, que inclui os restaurantes Capim Santo e o Santinho e o Instituto Capim Santo.

Vitor Martinez e Ernesto Trindade (Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Mamma Jamma lança serviço de delivery

Uma das pizzarias mais queridas de Salvador, a Mamma Jamma, de Vitor Martinez e Ernesto Trindade, localizada no Shopping Barra, vai passar a investir também no serviço de delivery. “Além do restaurante, os clientes também poderão conferir as nossas pizzas em suas casas”, revelou Martinez. A novidade, que estava em processo de implantação, será oficialmente lançada amanhã, em uma ação de Marketing com personalidades e influenciadores digitais.

André Guanaes (reprodução/Arquivo Alô Alô Bahia)

Festa

O Instituto Sócrates Guanaes, fundado e dirigido pelo médico André Guanaes, vai completar 19 anos, no dia 17 de julho, às 19h, no Jardim Paulista, em São Paulo. Além de celebrar o aniversário, o evento também irá apresentar a nova marca e a ampliação do escritório do ISG.

Sérgio Valente (Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Vale conferir

Estreou ontem, em mais de 150 países, a nova série da GloboPlay. Batizada de Arauanas, a produção mostra a importância dos defensores do meio ambiente que buscam um mundo mais sustentável para as gerações futuras. Em conversa com a coluna, o diretor de Comunicação da Globo, o publicitário baiano Sérgio Valente, garantiu que o tema da série vai além do ativismo e promete emocionar o público. “É uma história que vai tocar as mentes e corações das pessoas. Uma história que vai engajar as pessoas”.



Projeto de lei

O deputado federal Leur Lomanto Júnior apresentou um projeto de lei para dobrar o limite de isenção para compras realizadas por brasileiros no exterior. Pela proposta, o limite passaria de 500 dólares para, no mínimo, 1000 dólares. Leur diz que o governo federal poderá, caso o projeto seja aprovado, aplicar um limite ainda maior. "Vale lembrar que esse valor de U$$ 500 (quinhentos dólares) estabelecido desde o ano de 1991, ou seja, há 28 anos, está totalmente defasado", ressalta.

Em cena

Em cartaz desde 2006, a peça A Alma Imoral retorna para curta temporada em Salvador, nos dias 19, 20 e 21 de julho, no Teatro Sesc Casa do Comércio. O texto é uma adaptação de Clarice Niskier para o teatro, a partir do livro homônimo do rabino Nilton Bonder. “No teatro, é sempre a primeira vez. Quando me perguntam como é possível fazer uma peça tanto tempo sem se cansar eu respondo: assim como é possível amar tanto tempo a mesma pessoa sem se cansar”, nos disse Niskier.

Novidade

Durante todo mês de julho, a partir desta sexta-feira, o UXUA Casa Hotel & SPA, em Trancoso, receberá os chefs Manuelle Ferraz, Poly Depret e Paulo Sitolini, Thiago Medeiros e Patrícia Helu para comandar a cozinha do famoso restaurante do hotel, o UXUA Quadrado, e promover experiências para os hóspedes. O Chef em Casa contará com menus autorais desenvolvidos com produtos orgânicos.