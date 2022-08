ACM Neto propõe investimento imediato nos 100 municípios com menores índices

Mudar radicalmente a gestão em áreas essenciais como saúde, educação, segurança pública e geração de empregos. Foi essa uma das principais prioridades apresentadas nesta segunda-feira (29) pelo ex-prefeito de Salvador ACM Neto, candidato da União Brasil ao governo da Bahia, durante evento no Centro de Convenções da capital.

Com 200 páginas, o documento teve cada um dos seus 11 eixos de atuação abordados em detalhe pelo próprio candidato. Líder nas pesquisas de intenção de voto, Neto atraiu a atenção da plateia ao apresentar também o que chama de “novo jeito de ver a Bahia”, baseado em dois grandes pilares: os “Governos Regionais” e o “G100” - que prevê investimentos imediatos nos 100 municípios do estado com os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH).

Neto dedicou boa parte do tempo em descrever os princípios que devem basear sua gestão, caso seja eleito. Entre eles, o compromisso com o equilíbrio das contas públicas – não gastar mais do que arrecadar; excelência administrativa, adaptando para a Bahia as práticas de crescimento e eficiência utilizadas com sucesso no mundo; e o “governo digital”, com a finalidade de expandir a oferta de serviços públicos em ambiente online.

“O nosso objetivo é transformar a Bahia em um dos estados mais competitivo e mais favoráveis ao investimento de todo o Brasil. Compreendendo que há uma nova fase econômica no planeta, que é preciso romper com as visões tradicionais, de acordo com os rumos dessa nova oportunidade econômica no mundo. E é claro que, para isso, toda estratégia econômica do governo tem que estar ligada à inovação, ciência e tecnologia”, afirmou.

Áreas essenciais

Na apresentação do plano, Neto criticou resultados que, segundo ele, ficarão como legado negativo do PT após 16 anos à frente do governo: o último lugar no ranking nacional da educação pública, entraves na saúde, sobretudo, na fila da regulação, e a permanência da pobreza e da miséria espalhadas pelo território estadual. A perspectiva de mudança, explicou, será concentrada em planejamento e no cumprimento de objetivos, metas e prazos.

Tal modelo tem como síntese os chamados “Governos Regionais”, basicamente o olhar individualizado para as potencialidades, gargalos e capacidades de desenvolvimento de cada região do estado. “Nós queremos não só descentralizar os serviços, mas também buscar decisões que muitas vezes podem ser tomadas na ponta de forma muito mais ágil, rápida e de acordo com as necessidades de cada região. Nós vamos assegurar proximidade, e os Governos Regionais terão papel fundamental nisso”, disse. De acordo com o plano de governo de Neto, as regiões Oeste e Extremo Sul serão as duas primeiras a receber as unidades administrativas.

Para a área educacional, o candidato da União Brasil pretende revitalizar o investimento em todas as etapas do ensino, da creche à universidade. O plano descreve ainda a implantação de um Fundo Estadual de Educação e a adoção do tempo integral para todo o ensino médio. O setor será turbinado ainda com a criação de um prêmio em dinheiro para os municípios que mais avançarem nos critérios de avaliação, ampliação da conectividade e reestruturação do ensino técnico profissionalizante. Para complementar a renda das famílias mais pobres e garantir a permanência dos estudantes nas salas de aulas, será lançado também o programa de auxílio financeiro “Mães da Bahia”.

Para a saúde, um dos eixos detalhados por Neto é um novo modelo para a regulação de pacientes, levando em consideração o uso mais eficiente de ferramentas tecnológicas capazes de facilitar a organização e garantir visão macro de todo o sistema. O objetivo da reestruturação da rede é zerar a fila para atendimentos de emergência, como partos e casos de infarto.

A construção de hospitais regionais integra a parte central das ações para o setor, assim como o investimento do estado em hospitais municipais, como forma a permitir maior oferta de atendimento para um conjunto de municípios. Neto citou também, dentro do plano para qualificar os serviços de saúde, a criação de Centros Regionais de Atendimento a Dependentes Químicos.

Segurança

Na segurança pública, gargalo da atual gestão, o ex-prefeito garantiu que vai se comprometer pessoalmente para conter a onda crescente de violência no estado, “redesenhando estratégias organizacionais e de inteligência, recompondo e valorizando a tropa, realizando um sistema de esforços cooperativos entre as polícias e a sociedade, com ações focadas na prevenção e repressão ao crime, em todos os níveis e com a máxima amplitude”. A lista de ações prevê ainda presídios de segurança máxima com bloqueador de sinal para meios eletrônicos, concursos para aumentar o efetivo policial e uso cada vez maior de tecnologia.

Para ampliar a geração de emprego, Neto se baseia na busca do elemento principal de força econômica de cada região e setor. Para o desenvolvimento da economia, aponta uma série de propostas para áreas como agricultura familiar; inovação, ciência e tecnologia; indústria, agricultura e pecuária; mineração; comércio e serviços; turismo; economia do mar; e capacitação profissional.

“Eu espero, daqui a quatro anos, ser lembrado como o governador que trouxe solução para os problemas que são essenciais à vida das pessoas. Não como um governador que saiu construindo uma obra aqui e outra acolá. E a gente não muda a vida das pessoas na propaganda. E o que a gente quer? A gente quer gerar emprego. A gente quer dar oportunidade para os baianos. Eu não tenho dúvida que a melhor política social é a geração de emprego, é fazer o estado crescer”, salientou o candidato.

A área da habitação terá como proposta central o “Morar Melhor Bahia”, cuja inspiração é o programa idealizado por ACM Neto na prefeitura de Salvador, com foco na reforma de casas de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Para a Cultura, Neto prometeu turbinar a economia criativa, promovendo a exportação das culturas locais e criando, ao mesmo tempo, a expansão de empregos. Citou também a reestruturação do Irdeb (instituto que controla a TVE e Rádio Educadora), além da manutenção de ferramentas tradicionais de apoio à cultura, como os editais temáticos. A criação de um calendário cultural que valorize as manifestações e vocações de cada região também consta no programa, já disponível integralmente no site do candidato e no sistema de divulgação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)