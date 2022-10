ACM Neto realiza megacaminhada em Salvador: 'Vai prevalecer o sentimento de mudança do povo baiano'

A Avenida Sete matou a saudade do Carnaval nesta sexta-feira (28). Uma multidão foi às ruas do Centro de Salvador para participar de uma megacaminhada do candidato a governador ACM Neto (União Brasil), com direito a trio elétrico que saiu do Campo Grande até a praça Castro Alves, ao som do Pagodão de Oh Polêmico.

A dois dias da eleição que definirá o segundo turno na Bahia, Neto realizou o seu maior evento na capital baiana, contando inclusive com os que ocorreram no primeiro turno. Prova da mobilização crescente em Salvador, onde o agora candidato do União Brasil governou por oito anos, avaliado em todos como o melhor prefeito do Brasil.

“Neste segundo turno a gente começou atrás, mas está construindo uma virada histórica que, se Deus quiser, vai ser confirmada com a vitória no próximo domingo. Chego à reta final com o sentimento de dever cumprido e com o coração muito confiante. Fizemos uma campanha que mexeu com a Bahia. Acho que no domingo vai prevalecer o sentimento e o desejo de mudança do povo baiano.”, disse ACM Neto em entrevista no local.

"É a pipoca do 44" e "de virada é mais gostoso", dizia o locutor do evento, de cima do trio, evidenciando o clima de virada na disputa. "Meu governador", gritou o povo que seguia o trio, e "vai Neto", cantou a galera no mesmo ritmo de um dos jingles, em pagode, que mais viralizaram na campanha.

Por falar em virada e em pagode, a caminhada foi o primeiro evento ao som do "Samba da Virada", jingle gravado por Oh Polêmico para a reta final do segundo turno. Deu certo: a música foi hit e o povo sambou pela Avenida Sete. O jingle gravado por A Dama do Pagode também estreou nesta sexta, e igualmente embalou a multidão.

ACM Neto começou o evento em cima de um carro pequeno, mas na altura da Praça Piedade desceu e completou o percurso no meio do povo. Deputados federais e estaduais, além de vereadores e lideranças, que acompanharam a caminhada, também seguiram entre os apoiadores. Como, por exemplo, Cacá Leão (PP), que foi candidato a Senador na chapa.

O percurso saiu do Campo Grande às 10h, em frente ao Teatro Castro Alves, e seguiu pela Avenida Sete. O percurso estava previsto para terminar na Praça Castro Alves, mas de tanta animação se estendeu até o Terreiro de Jesus, no Pelourinho. E, mesmo depois que Neto seguiu para a próxima agenda, a festa com o trio continuou por lá.

Ainda nesta sexta-feira, ACM Neto cumpre mais duas agendas na Região Metropolitana de Salvador. Às 13h, realiza caminhada em Lauro de Freitas. E às 17h, faz caminhada seguida de comício em Mata de São João.