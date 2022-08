ACM Neto recebe apoio de prefeito de Jaguaripe, filiado ao PSD

O pré-candidato a governador ACM Neto (União Brasil) recebeu o apoio de Heráclito Arandas, prefeito filiado ao PSD, partido que integra a base governista. O gestor de Jaguaripe, no Recôncavo baiano, juntou-se ao ex-prefeito de Salvador nesta segunda-feira (1º) visando as eleições de outubro.

Arandas lembrou da amizade antiga que tinha com o senador Antonio Carlos Magalhães, ao explicar a sua adesão a ACM Neto. “Construí uma relação política e pessoal muito próxima com o avô, e quanto ao Neto votei nele duas vezes para deputado federal, quando eu já era prefeito de Jaguaripe. Agora, vem a consolidação dessa amizade. ACM Neto será candidato a governador e o prefeito de Jaguaripe novamente o apoia”, disse.

O prefeito de Jaguaripe destacou as qualidades de Neto enquanto gestor público. "Desde os tempos de deputado federal que ele já era um político de destaque nacional, e depois que tornou-se prefeito de Salvador comprovou a sua aptidão para governar, enfrentar grandes desafios e transformar a vida das pessoass. Por isso que deixei bem claro a todos que, entre Neto e o alinhamento do partido a que estou filiado, eu prefiro ficar com ACM Neto”, disse.

Arandas foi eleito em 2020 com 57,21% dos votos e está em seu quarto mandato como prefeito de Jaguaripe. Ele já havia participado de uma agenda de ACM Neto na cidade vizinha de Nazaré, em junho, e indicado que ficaria ao lado do ex-prefeito de Salvador.

Ex-prefeito do PSD também adere

Marivaldo Alves, ex-prefeito do município de Sátiro Dias, no Agreste baiano, também esteve com ACM Neto nesta segunda-feira para anunciar o seu apoio. Ele venceu as eleições de 2016 na cidade, com 54,08% dos votos.

Além dele, Dr. Neo (PP), ex-prefeito de Barra do Mendes, na região de Irecê, também esteve no escritório político para anunciar o seu apoio ao pré-candidato do União Brasil.

Somente em julho e agosto, ACM Neto recebeu o apoio de cinco prefeitos do PSD. Antes de Arandas, já haviam declarado adesão Nena, da cidade de Inhambupe; Tânia Yoshida, de Conceição do Jacuípe; Babi de Prado, de Pau Brasil; e Adãozinho, de Itaguaçu da Bahia.