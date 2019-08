ACM Neto recebe convite para principal conferência climática da ONU

O prefeito ACM Neto foi convidado, na manhã de hoje (20), para comparecer à COP-25, principal conferência climática da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontece em dezembro, em Santiago do Chile. O convite foi feito pelo diretor sênior de Políticas e Coordenação de Programas de Mudança Climática da ONU, Martin Frick, que esteve na Prefeitura para agradecer o apoio do Executivo municipal à Semana do Clima, que antecede à COP-25, e acontece esta semana em Salvador.

A Semana do Clima é um evento preparatório para a COP-25, e ACM Neto confirmou presença na conferência, além de lembrar que, a partir de dezembro, a capital baiana terá um voo direto para Santiago.

"Salvador está afinada com essa agenda climática e estamos fazendo a nossa parte, atuando inclusive em rede com outras cidades globais, visando transformar o planeta em um lugar melhor para se viver, com mais verde e preservação ambiental", disse o prefeito.

“O evento de Salvador (Semana do Clima) representa uma sinalização política muito importante para os países seguirem os compromissos do Acordo de Paris”, completou Martin Frick. De acordo com o executivo da ONU, “uma cidade boa para o clima também é boa para as pessoas”.

Eco-92

Durante o encontro com ACM Neto, que contou também com a participação do secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, André Fraga, Martin Frick disse que a Prefeitura de Salvador adotou todas as providências para garantir o sucesso da Semana do Clima.

“Estou muito feliz por tudo o que vocês fizeram. Aliás, todas estas preocupações com os efeitos das mudanças climáticas começaram justamente no Brasil, com a Eco-92, no Rio de Janeiro”, afirmou.

O prefeito aproveitou o encontro com o dirigente da ONU para falar dos avanços registrados em Salvador desde que tomou posse, em janeiro de 2013.

Com pouco mais de 5.000 inscritos de 26 países, a Semana do Clima começou ontem no Salvador Hall, na Avenida Luiz Viana Filho (Paralela). O evento termina na sexta-feira (23).