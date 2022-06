ACM Neto recebe título de Cidadão Camaçariense

O pré-candidato a governador da Bahia ACM Neto (União) recebeu nesta terça-feira (14), o título de cidadão honorário da cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A homenagem foi concedido pela Câmara de Vereadores de Camaçari, com iniciativa do presidente do Legislativo, o vereador Júnior Borges (União Brasil), através da resolução nº 002/2017. A proposta foi feita quando ACM Neto ainda era prefeito de Salvador.

Em suas redes sociais, Borges destacou a importância da concessão da honraria ao ex-prefeito de Salvador, para demonstrar reconhecimento pelo seu trabalho em prol da população camaçariense nos últimos anos. A cerimônia ocorreu no Plenário Osvaldo Nogueira e contou com a presença de diversas autoridades a nível federal e estadual, além do prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo, e demais vereadores.

"ACM Neto é incansável na luta pela Bahia. Foi prefeito destaque da capital baiana, em sua gestão passou por três presidentes e, ainda assim, fez com que Salvador avançasse. Durante todo este período não se esqueceu da Região Metropolitana", declarou o vereador.

A relação entre Neto e Camaçari vem sendo fortificada desde o início de sua atuação enquanto prefeito, em 2013. A troca entre as cidades já inspirou melhorias sócio-econômicas como o programa Lotes Urbanizados. Criado por Junior Borges em 2020, a iniciativa tem como objetivo a construção de moradias, parcelamento do solo, doação e alienação de lotes à população de baixa renda no município. O projeto foi inspirado no Morar Melhor, programa criado por Neto em 2015.

Foto: Câmara Municipal de Camaçari

A gestão de Neto também inspirou o Presidente do Legislativo, quando ele era secretário de Habitação de Camaçari. Programas como o Casa Melhor, Papel Passado e Escritório Público, que beneficiam milhares de camaçarienses, tiveram sua origem nos programas da gestão municipal da capital.

Em 2021, ACM Neto foi uma das lideranças articuladoras que promoveu encontros entre líderes de Camaçari e Salvador com deputados federais e senadores na luta pela revogação da extinção do Regime Especial da Indústria Química (REIQ). O sistema de benefícios fiscais que existe desde 2013 vem sendo ameaçado e pode prejudicar não somente o município de Camaçari, como a capital e toda região metropolitana.

No final de maio deste ano, Júnior Borges reforçou publicamente seu apoio à candidatura de ACM Neto ao governo do Estado.

"É o reconhecimento de uma história que nós temos com a cidade, de uma relação de mais de 20 anos que tenho com Camaçari. É um título que impulsiona ainda mais minha responsabilidade, o meu compromisso com o futuro. Espero que eu possa, no futuro, trabalhar muito por Camaçari. Peço a Deus que me dê essa oportunidade de honrar e corresponder a confiança e os sonhos do povo de Camaçari", disse ACM Neto.