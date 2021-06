ACM Neto reforça pedidos por asfaltamento da BR-030: 'Sonho antigo da região'

Presidente nacional do Democratas, ACM Neto reforçou neste sábado (12) os pedidos pelo asfaltamento da BR-030, no trecho que liga as regiões Oeste e Sudoeste do estado. Ele passou no trecho da rodovia em Carinhanha, no Oeste baiano, e lembrou que é uma antiga reivindicação das pessoas da região ao governo federal.

"Eu fiz questão de visitar exatamente esse ponto. Aqui nós temos uma estrada de chão, mas podem crer: é uma BR, a BR-030. Se seguir direto aqui a gente vai dar lá em Feira da Mata e em Cocos. Os asfaltamento dessa br é um sonho antigo dessa região", diz Neto.

Ele destaca que o asfaltamento melhoria a produção. "Um projeto super importante para a Bahia, porque facilita a integração do Sudoeste com o Oeste do estado, portanto tendo resultados econômicos para potêncializar a produção, melhorar o escoamento. Nesse momento quero me associar a todos aqueles que reivindicam que governo federal possa, o quanto antes, garantir o asfaltamento da BR-030", acrescenta.

Neste final de semana, ACM Neto foi ao Sudoeste da Bahia, passando, por Guanambi e Caetité, entre outras cidades, nessa segunda edição do projeto "Pela Bahia". Na primeira edição ele foi à Chapada Diamantina.