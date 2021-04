ACM Neto retoma encontros com prefeitos do interior para discutir gestão

Presidente nacional do Democratas, ACM Neto retomou nesta sexta-feira (16) encontros técnicos com prefeitos de cidades da Bahia para discutir gestão pública. Agora, por conta do agravamento da pandemia, houve uma mudança. Hoje, Neto comandou de Salvador um seminário virtual com a equipe da prefeitura de Senhor do Bonfim.

O prefeito Laércio Filho (DEM) esteve com Neto presencialmente, na sede do partido na capital, enquanto os outros participantes acompanharam por videoconferência. Foram mais de três horas debatendo formas de melhorar a gestão pública, tendo como modelo a administração de Neto em Salvador por 8 anos.



"Ter uma palestra administrativa com aquele que foi considerado o melhor prefeito do Brasil não tem preço, ainda mais para um gestor de primeiro mandato, como eu. Estou com muita vontade de colocar em prática na cidade toda essa experiência que aprendi aqui e que fizeram Salvador dar certo, se tornando exemplo para o Brasil. Iremos melhorar muito a qualidade dos serviços em Senhor do Bonfim", avaliou Laércio.

Neto elogiou a disposição do aliado em buscar soluções para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Senhor do Bonfim. "Estou feliz com o entusiasmo de Laércio, a vontade que ele tem de acertar. Esse início de gestão é sempre mais desafiador, porque muitas vezes é preciso que se tomem medidas duras para organizar a cidade, ainda mais com essa pandemia. Mas estou convencido que Laércio está preparado para enfrentar tudo isso", disse.

Presencialmente, Neto já fez encontros similares em Eunápolis, Luís Eduardo Magalhães e Santo Antônio de Jesus.