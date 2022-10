ACM Neto reúne multidão em Juazeiro: 'Vamos ganhar essa eleição no domingo'

Nem mesmo a pesada chuva afetou a alegria e a força da caminhada em Juazeiro do candidato a governador ACM Neto (União Brasil), na noite de terça-feira (25). Foram mais de 3 km percorridos a pé e em meio a uma multidão. Em discurso, Neto afirmou que a "pegada", restando apenas cinco dias para a eleição, tem que ser "sem tempo ruim, faça chuva ou faça sol, ir às ruas e demonstrar que o povo baiano confia em um futuro melhor para a Bahia a partir do dia 1° de janeiro de 2023, com a eleição do 44 para governador".

"Quero agradecer a Juazeiro pelos votos que recebi no primeiro turno e pela confiança que foi depositada em mim. Mas quero dizer também que de virada é muito mais gostoso", falou bem-humorado. "Está chegando a hora de decidir o futuro da Bahia e vamos lutar até o fim, com alegria no rosto e muita disposição, como vi em vocês, e vamos vencer essa eleição no domingo, Juazeiro", completou.

Estiveram na caminhada a prefeita de Juazeiro, Suzana Ramos (PSDB), e seu filho, Jordávio Ramos (PSDB), eleito deputado estadual no dia 2 de outubro. Eles já haviam comandado na cidade um encontro com lideranças logo após o primeiro turno, mesmo sem a presença de Neto, para reforçar o seu apoio ao candidato do União Brasil.

"Queremos um estado com uma saúde melhor. Quem de vocês nunca precisou da regulação? Eu já precisei, para minha mãe, e sei o quanto dói. Está na hora da gente mudar. A gente não pode só reclamar, a gente tem que agir e tem que votar, pedir voto. Falta tão pouco para mudar tudo isso. Pelo erro de um dia, a gente pode pagar por quatro anos", disse a prefeita Suzana Ramos.

Também marcaram presença o prefeito de Curaçá, Pedro Oliveira (PSC), os deputados federais Adolfo Viana (PSDB), Elmar Nascimento, Leur Lomanto Jr. (UB) e Marcelo Nilo (Republicanos), além dos deputados estaduais Sandro Régis, Júnior Nascimento e Luciano Simões Filho (UB). Ex-prefeitos de outras cidades da região também estiveram presentes.