ACM Neto será vacinado contra a Covid-19 nesta sexta-feira

Presidente nacional do Democratas, ACM Neto vai se vacinar contra a Covid-19 nesta sexta-feira, 09 de julho. O político, que possui 42 anos, foi prefeito da capital baiana durante os últimos 8 anos e em 2020, sob sua gestão, adotou diversas ações que foram pioneiras no enfrentamento da pandemia.



Em conversa com o site Alô Alô Bahia, ACM Neto confirmou que será vacinado amanhã, às 12h, em um posto de saúde da capital baiana e destacou a importância da imunização: “Só há um caminho de superação de todo esse pesadelo que estamos vivendo desde o ano passado: a vacina! Será um dia especial para mim, sobretudo por ter participado desde o começo dessa luta contra a COVID e em favor da vida”.

