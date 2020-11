ACM Neto sobre Carnaval 2021: ‘Não tem nada confirmado de data’

Foto: Divulgação

O prefeito de Salvador, ACM Neto, conversou hoje à tarde com o site Alô Alô Bahia sobre o Carnaval 2021. “Eu venho dizendo isso há algum tempo. Caso haja a suspensão do Carnaval, eu pretendo anunciar as duas coisas juntas: a suspensão e a nova data. Mantendo o que eu disse a vida toda: que o meu desejo seria fazer com outras grandes cidades, caso isso seja possível".

Neto também destacou: "Tenho até o final de novembro para anunciar. A dispoisição é fazer conjuntamente com outras cidades, mas até agora não há nada combinado e marcado", garantiu o prefeito.

