ACM Neto tem 58,2% dos votos válidos, diz pesquisa DataQualy/Política Livre

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) segue consolidado na liderança da corrida pelo Governo da Bahia e manteve a expectativa de vitória no primeiro turno nas eleições do próximo do domingo (2) com ampla vantagem, segundo aponta pesquisa realizada pelo instituto Dataqualy e publicada nesta sexta-feira (30) pelo Política Livre.

De acordo com o levantamento, o ex-prefeito de Salvador registra 58,2% dos votos válidos, com mais de 20 pontos percentuais em relação ao segundo colocado, Jerônimo Rodrigues (PT), que tem 35%.

A pesquisa ainda registrou uma queda do candidato João Roma (PL) em relação aos demais institutos. Na consulta do Dataqualy, Roma aparece com 5,6% dos votos válidos, enquanto em outros levantamentos recentes o ex-ministro chegou a pontuar com 8% a 9%.

A queda acontece no momento em que candidatos e lideranças políticas da oposição pregam o voto útil em ACM Neto para derrotar o atual grupo que governa a Bahia há 16 anos.

A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 29 de setembro de maneira presencial e ouviu 2.027 pessoas em 94 municipios da Bahia. O levantamento tem margem de erro de 2,2% e nível de confiança de 95%. A consulta foi regustrada na Justiça Eleitoral sob o número BA-05521/2022.