O prefeito de Salvador, ACM Neto, terá uma reunião, hoje à tarde, com os representantes dos shopping centers da capital baiana. É muito provável que, logo após esse encontro, o prefeito defina uma redução do funcionamento diário desses estabelecimentos. As medidas que forem adotadas visam evitar a propagação novo coronavírus na cidade. É provável que o horário de funcionamento seja duminuído