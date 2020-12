ACM Neto transmite cargo de prefeito para Bruno Reis nesta sexta (1)

ACM Neto passará o bastão para o prefeito eleito de Salvador, Bruno Reis, na tarde desta sexta-feira (1). A cerimônia de posse ocorrerá às 14h30, no plenário da Câmara de Vereadores, na Praça Municipal.

Na ocasião, Bruno Reis vai ler a tradicional mensagem ao Legislativo e em seguida, também empossará os secretários da nova gestão.

ACM Neto ficou à frente da prefeitura de Salvador por oito anos, e nos últimos quatro teve Bruno Reis como seu vice. O novo prefeito soteropolitano promete dar continuidade ao trabalho deixado por Neto.

Confira os novos dirigentes de todas as Secretarias Municipais de Salvador:

Secretário da Casa Civil

Atual: Luis Antônio Carreira permanece

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Léo Prates permanece

Secretaria Municipal da Educação (Smed)

Atual: Bruno Barral

Novo: Marcelo Oliveira

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult)

Atual: Pablo Barrozo

Novo: Fábio Mota

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra)

Atual: Luciano Sandes

Novo: Luiz Carlos de Souza

Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz)

Atual: Paulo Souto

Novo: Giovanna Victer

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob)

Atual: Fábio Mota

Novo: Fabrizzio Muller

Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop)

Atual: Marcus Vinicius Passos

Novo: Marise Chastinet

Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur)

Atual: Sérgio Guanabara

Novo: João Xavier

Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre)

Atual: Juliana Portela

Novo: Kiki Bispo (Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer)

Secretaria Municipal da Reparação (Semur)

Ivete Sacramento permanece

Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis)

Atual: João Resch

Novas secretarias: Samuel Araújo (Inovação e Tecnologia) e Edna França (Sustentabilidade e Resiliência)

Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman)

Atual: Virgílio Daltro

Novo: Luciano Sandes

Secretaria Municipal de Gestão (Semge)

Thiago Dantas permanece

Secretaria Municipal de Política para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ)

Atual: Rogéria Santos

Novo: Fernanda Lordelo

Secretaria da Comunicação (Secom)

Atual: José Pacheco Maia Filho

Novo: Renata Vidal

Secretaria de Gabinete

Alberto Pimentel

Secretaria de Governo (antiga Chefia de Gabinete)

Vice-prefeita Ana Paula Matos

Procuradora do município

Luciana Rodrigues

Secretário Particular

Igor Domingues

Prefeituras bairros

Luiz Galvão permanece

Autarquias

Defesa Civil de Salvador (Codesal)

Sosthenes Macedo permanece

Fundação Mario Leal Ferreira

Tânia Scofield permanece

Fundação Gregório de Mattos (FGM)

Fernando Guerreiro permanece

Fundação Cidade-Mãe

Isabela Argolo

Empresa de Turismo S/A (Saltur)

Isaac Edington permanece

Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal)

Virgílio Daltro

Guarda Municipal

Maurício Lima permanece

Limpurb

Omar Gordilho

Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop)

Orlando Castro

Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador)

Marcos Vinicius Passos

Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal)

Eliéser Freire

Ouvidoria

Jean Sacramento