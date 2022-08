ACM Neto ultrapassa marca de 200 cidades visitadas no interior da Bahia

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) já acumula 204 cidades visitadas desde o início de 2021. Só esse ano, com projeto Pela Bahia, Neto já andou 37.103 km no interior do estado para ouvir a população e entender os problemas que precisará enfrentar caso seja eleito.

Neste domingo (7), durante evento em Ubaíra, ACM Neto destacou que a experiência acumulada nas viagens já ajudou na construção do seu plano de governo, que busca estratégias bastante regionalizadas.

“A campanha ainda não começou, a campanha só vai começar para valer a partir do dia 17 de agosto. E nenhum outro candidato ao Governo do Estado vai começar essa campanha tendo andado tanto pela Bahia como eu, visitado uma quantidade tão grande de municípios como eu visitei, conversado com tantas pessoas como eu. E, acima de tudo, tendo tido a oportunidade de ouvir os baianos que compartilharam dos sonhos do nosso povo, de compreender quais são os dramas vividos hoje pela nossa gente, de enxergar quais são os caminhos que os baianos desejam para o seu futuro. E é exatamente para construir o caminho do futuro de uma Bahia muito mais forte, que possa brilhar, orgulhar a todos nós, que eu estou nessa luta. É por este motivo que desde o início do ano passado eu comecei a comer poeira, a gastar a sola do sapato e a andar por todas as regiões da Bahia”, afirmou Neto.

Ele disse que as duas primeiras unidades dos Governos Regionais (GRs) que irá montar, se eleito, serão no Oeste e no Extremo Sul do estado.

“Se Deus me permitir chegar ao Governo do Estado, me comprometo com o nosso povo em lutar a cada dia para oferecer aos baianos o melhor governo do Brasil. Um governo que vai chegar junto, que vai estar presente em cada um dos 417 municípios, que não vai deixar para trabalhar apenas na época da eleição como nós estamos vendo acontecer hoje na Bahia”, disse.

O candidato criticou o governo atual e afirmou que vai trabalhar para devolver o protagonismo nacional da Bahia se for o escolhido do povo. “Esses que nos governam tiveram muitas oportunidades, 16 anos é tempo demais, é tempo suficiente. Agora, chegou a hora da mudança, chegou a hora da gente construir uma nova história. E é por isso que eu estou aqui, para dizer a vocês que, se Deus quiser, vocês vão ter um governador que vai cuidar da Bahia. Que vai dedicar sua vida aos baianos”, acrescentou.

Neto estava acompanhado pela candidata a vice-governadora Ana Coelho (Republicanos), do candidato ao Senado Cacá Leão (PP), do prefeito da cidade, Baleia (PSDB), do deputado federal Adolfo Viana (PSDB) e do deputado estadual Tiago Correia (PSDB).