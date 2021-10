ACM Neto vai lançar pré-candidatura durante evento no Centro de Convenções 

Após a formalização do União Brasil, com a fusão de Democratas e PSL, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto vai oficializar no dia 2 de dezembro sua pré-candidatura ao governo do estado. O evento, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, será realizado no Centro de Convenções, na Orla da Boca do Rio, e deve mobilizar lideranças de todo o estado, tanto da nova sigla quanto das legendas que integram o arco de aliança do político baiano.

ACM Neto (foto: divulgação)



Paris-Trancoso

Nem bem chegou da Fashion Week de Paris, onde passou uma semana acompanhando os principais desfiles da temporada primavera-verão 2022, Thássia Naves aterrissou na Bahia. A influenciadora digital foi direto para Trancoso, badalado balneário no sul do estado, para ser madrinha de casamento dos amigos Thaline Menezes e José Lelis Neto. "A Bahia tem meu coração. Quando eu piso no Quadrado, pra mim é tudo diferente", disse, nessa sexta-feira, em um dos stories que compartilhou em seu perfil no Instagram. Thássia é uma das principais influenciadoras digitais do país, sobretudo em assuntos relacionados ao universo da moda.

Thássia Naves (foto:Reprodução/redes sociais)



Festa baiana

Um dos principais nomes das artes plásticas no mundo, o brasileiro Vik Muniz tem em Salvador um porto seguro para onde retorna sempre que consegue um tempo em sua concorrida agenda. Ao lado da mulher, Malu Barreto, curte a casa no Santo Antonio Além do Carmo, região da cidade que conheceu - e pela qual se apaixonou - em 2018, quando foi apresentado a ela pela amiga Regina Casé. Em dezembro, Vik chega para mais uma temporada de Bahia e com um motivo especial: comemorar seus 60 anos, dia 19, com um almoço em um badalado restaurante à beira-mar. Para participar do festejo, o grupo seleto de convidados precisa enviar uma cópia do comprovante da vacinação contra a covid-19.

Vik Muniz (foto: divulgação)



Repaginada

A recente reforma de interiores do Barravento, na Orla da Barra, ficou a cargo da designer de interiores Ana Brasileiro. Ana trouxe a identidade que o Barravento precisava para se modernizar sem perder as suas origens. “Meu ponto de partida foi valorizar a localização privilegiada do restaurante, deixando o ambiente mais contemporâneo”, nos disse a profissional.

Ana Brasileiro (foto: Gabriela Daltro/divulgação)



O porco é cool

Nos últimos anos, a carne suína se tornou cool, com direito a festivais em sua homenagem. Recentemente, a competição do 50thBest deu ao restaurante A Casa do Porco, em São Paulo, reconhecimento internacional como o 17º melhor do mundo. Em novembro, Salvador também entra na onda e ganha um endereço especializado em cortes suínos. Localizado na Pituba, O Porco, que será comandado pelos empresários João Paulo Lima e Leonardo Vital e pelo chef Sandro Borges, contará com um pequeno açougue abastecido com cortes únicos, possibilitando que o cliente leve para casa e prepare os produtos escolhidos. O chef Sandro - que também comanda o Varanda Gourmet - já vem trabalhando a base desse projeto, cadastrando criadores preocupados com o resgate das raças brasileiras e comprometidos com o bem-estar animal, além de parcerias com frigoríficos baianos chancelados por selos de inspeção estadual e federal.

João Paulo Lima, Leonardo Vital e Sandro Borges (foto: divulgação)



Combinação de negócios

Luiz Mendonça Filho prepara uma combinação de negócios no setor de locação da LM Frotas, empresa da qual é CEO e fundador, com a Volkswagen Financial Services, através da Fleet Solutions Brasil. O objetivo é unir expertises e expandir conjuntamente o negócio de frotas para se firmar como um dos principais players do mercado no país. O portfólio da companhia combinada abrangerá, para clientes comerciais, todo o ciclo de vida dos veículos, desde o aluguel de longo prazo de carros e caminhões, passando pelos serviços de manutenção e gestão completa da frota.

Luiz Mendonça Filho (foto: Ulisses Dumas/divulgação)