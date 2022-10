ACM Neto venceu disputa para o governo do estado em todos os bairros de Salvador

Ex-prefeito de Salvador por duas gestões, ACM Neto (União Brasil), obteve a maioria dos votos válidos nas 19 Zonas Eleitorais (ZE) existentes na capital, segundo mostram os dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA). Comparando o desempenho do candidato com o de Jerônimo Rodrigues (PT), seu adversário no segundo turno das eleições, que ocorrerá em 30 de outubro, Neto esteve à frente com mais de 50% dos votos na maioria das ZE. Enquanto o petista não alcançou nem a marca de 40% em nenhuma delas.

Ainda de acordo com o TRE-BA, mais de 1,9 milhão de eleitores estão aptos a exercer o direito do voto na capital. O total obtido pelos dois postulantes ao Palácio de Ondina foi contabilizado apenas entre os votos válidos, excluindo do total de eleitores aptos em cada zona as abstenções (quem faltou à votação), os brancos, nulos e os votos obtidos pelos outros candidatos ao governo que não passaram para o 2º turno.

Lia Lima e Graciete Freitas, eleitoras de ACM Neto, com a vizinha Maria Joana no bairro Praia Grande (Foto: Mari Leal)

A totalização de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em percentuais, mostra que a mais expressiva presença do candidato do União Brasil em Salvador ocorreu na 17ª ZE, onde ACM Neto concentrou 57,36% dos votos válidos, o que equivale a 43.281 votos nominais.

A 17ª zona atende aos bairros de São João do Cabrito, Alto do Cabrito, Itacaranha, Plataforma, Praia Grande, Alto da Terezinha, Periperi, Mirantes de Periperi e ilha Amarela. Na região, o Colégio Estadual de Praia Grande é sempre um dos mais movimentos em dias de eleição.

Alex Dias, no Largo do Luso, em Plataforma (Foto: Mari Leal)

Legado

Dentre os mais de 43 mil votos registrados na 17ª zona para ACM Neto, estão os de Graciete Freitas, 57 anos, e Lia Lima, 64, que confirmaram ter feito a escolha em reconhecimento às ações feitas na região do Subúrbio durante as gestões do candidato à frente da prefeitura de Salvador. “Teve a obra do córrego do bairro Paraguari, da comunidade Guerreira Zeferina e tantas outras aqui. Eu queria logo que ganhasse domingo. Mas agora é ter que esperar e votar de novo”, disse Lia. Graciete, por sua vez, destacou as vagas em creche pelo programa Primeiro Passo. “Eu escolhi ele porque ele tirou Salvador do buraco. Quem é Jerônimo?”, questionou ao citar o concorrente do seu candidato.

No bairro Plataforma, também na região do Subúrbio Ferroviário, as ações de ACM Neto enquanto prefeito basearam também a escolha do feirante Alex Dias, 28 anos. Enquanto vendia suas frutas no Luso, na tarde de ontem, ele disse à reportagem que o voto precisa ser em “gente que se confia”.

Em 2020, já na reta final do segundo mandato no Executivo municipal, ACM Neto obtinha aprovação de 85% da população de Salvador em relação à sua gestão. O dado foi apontado por pesquisa do antigo Instituto Ibope, hoje Ipec. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia sob o protocolo Nº BA-03105/2020.

Principais obras

Durante a gestão de ACM Neto como prefeito, Salvador passou por uma série de transformações, tanto do ponto de vista da infraestrutura como da administração. Já em 2013, no primeiro ano de mandato, foi iniciada a requalificação da orla da cidade. Destaque também para a requalificação de teatros e museus, como a Casa do Rio Vermelho – Jorge Amado e Zélia Gattai.

Nos bairros populares, mais de 500 campos de futebol, além de praças passaram por requalificação. A gestão também iniciou a construção e entrega de novas escolas e, na área da Saúde, entregou o primeiro Hospital Municipal, inaugurado em 2018. Integra a lista ainda programas como o Morar Melhor, que permitiu a reforma de casas de famílias de baixa renda e a construção e inauguração do novo Centro de Convenções de Salvador, na orla da Boca do Rio.

Votação por zona eleitoral de Salvador:

Zona Eleitoral ACM Neto Jerônimo Rodrigues 1ª 29.898 · 50,12% 20.893 · 35,02% 2ª 33.969 · 49,06% 27.352 · 39,51% 3ª 42.615 · 52,34% 31.892 · 39,17% 4ª 47.323 · 53,31% 34.407 · 38,76% 5ª 33.084 · 50,76% 25.935 · 39,79% 6ª 39.012 . 52,64% 26.447 . 35,68% 7ª 36.786 · 50,89% 26.871 · 37,17% 8ª 42.245 · 54,14% 29.153 · 37,36% 9ª 40.141 · 55,95% 24.032 · 33,50% 10ª 54.106 · 50,81% 38.116 · 35,80% 11ª 47.208 · 53,81% 33.092 · 37,72% 12ª 47.048 · 52,69% 32.103 · 35,95% 13ª 45.400 · 53,27% 26.420 · 31,00% 14ª 44.152 · 51,85% 33.929 · 39,85% 15ª 35.764 · 54,23% 24.515 · 37,17% 16ª 39.483 · 51,25% 30.544 · 39,65% 17ª 43.281 · 57,36% 26.075 · 34,56% 18ª 30.185 · 52,60% 21.678 · 37,78% 19ª 52.049 · 55,04% 34.077 · 36,03%

Bairros que compõem as ZE de Salvador:

1ª ZE: Barra, Campo Grande, Canela, Graça, Chame-Chame, Garcia, Politeama, Aflitos, Pelourinho, São Pedro, Piedade;

2ª ZE: Federação, Ondina, Parque São Brás, Rio Vermelho;

3ª ZE: Pero Vaz, Iapi, Fazenda Grande do Retiro, Pau Miúdo, Cidade Nova, San Martin;

4ª ZE: Periperi, Coutos, Paripe, Fazenda Coutos, Tubarão, São Tomé de Paripe, Paramana, Bom Jesus dos Passos, Ilha de Maré, Alto de Coutos

5ª ZE: Retiro, São Gonçalo do Retiro, Mata Escura, Cabula, Engomadeira, Barreiras, Jardim Pampulha;

6ª ZE: Bonocô, Brotas, Campinas de Brotas, Boa Vista de Brotas, Engenho Velho de Brotas, Vasco da Gama;

7ª ZE: Nazaré, Barris, Barbalho, Saúde, Pitangueiras, Vila Laura, Cosme de Farias, Matatu, Luiz Anselmo;

8ª ZE: Cajazeiras IV, Cajazeiras V, Cajazeiras VI, Cajazeiras VII, Cajazeiras VIII, Palestina, Valéria, Nova Brasília de Valéria, Campinas de Pirajá, Marechal Rondon, Pirajá, Campinas;

9ª ZE: Itapagipe, Ribeira, Boa Viagem, Bonfim, Uruguai, Vila Rui Barbosa;

10ª ZE: Imbuí, Stiep, Boca do Rio, Bairro da Paz, Pituaçu, Patamares, Costa Azul, Armação, Piatã;

11ª ZE: Águas Claras, Castelo Branco, Castelo Branco 1ª Etapa,Castelo Branco 2ª Etapa, Castelo Branco 4ª Etapa, Dom Avelar, Jardim Cajazeira, Pau da Lima, Calabetão, Jardim Santo Inácio, Vila Canária;

12ª ZE: Stella Maris, Jardim das Margaridas, Nova Brasília de Itapuã, Parque São Cristóvão, Alto do Coqueirinho, São Cristóvão, Itapuã;

13ª ZE: Pituba, Itaigara, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz;

14ª ZE: São Marcos, Sussuarana,Tancredo Neves, Novo Horizonte, Arenoso;

15ª ZE: Capelinha de São Caetano, Arraial do Retiro, Lobato, São Caetano, Boa Vista do Lobato, Boa Vista de São Caetano, Bom Juá;

16ª ZE: Centro Administrativo da Bahia, Sussuarana Nova, Cabula VI, Saboeiro, Pernambués, Canabrava;

17ª ZE: São João do Cabrito, Alto do Cabrito, Itacaranha, Plataforma, Praia Grande, Alto da Terezinha, Periperi, Mirantes de Periperi, Ilha Amarela, Praia Grande;

18ª ZE: Lapinha, Mares, Soledade, Liberdade, Caixa D’água, Caminho de Areia, Roma;

19ª ZE: Mussurunga I, Mussurunga II, Nova Brasília, Ceasa, Trobogy, Cassange, Boca da Mata, Jardim Nova Esperança, Cajazeiras, Novo Marotinho, Cajazeiras XI, Cajazeiras X.