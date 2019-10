ACM Neto viaja à Europa para conferência do C40 e canonização de Irmã Dulce

O prefeito ACM Neto e o vice Bruno Reis viajam na noite desta quarta-feira (9) para a Europa, onde participam da conferência do Grupo C40 de Grandes Cidades para a Liderança Climática, em Copenhague, na Dinamarca, e em seguida da cerimônia de Canonização de Irmã Dulce, que acontece no próximo dia 13, no Vaticano.

Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), o desembarque na capital dinamarquesa acontece nesta quinta (10). No dia seguinte, durante o evento do C40, Neto e Reis marcam presença no Tivoli Congress Center para o painel “Como é o futuro que você deseja?”. Eles participam da plenária: "O futuro que queremos construir juntos".

A sessão também contará com as presenças de Yvonne Aki-Sawyerr, prefeita de Freetown, Serra Leoa; Angela Valenzuela, da organização Fridays for Future Santiago, do Chile; Anton Walker, do Conselho da Juventude de Copenhague; e May Boeve, diretor-executivo do site 350.org.

Na ocasião, o prefeito de Salvador falará sobre o que a gestão municipal da capital baiana tem feito em relação à agenda climática; sobre resultados da Semana do Clima da América Latina e Caribe (LACCW), evento da ONU que a capital baiana recebeu em agosto; e como garantir que a ação climática da cidade seja inclusiva e equitativa para criar uma vida melhor para a população, especialmente para as comunidades mais vulneráveis.

Canonização

No dia 12, o prefeito e Bruno Reis chegam ao Vaticano, cidade-estado cercada por Roma, na Itália, onde participam, no dia 13, da cerimônia de Canonização de Irmã Dulce, na Praça São Pedro, em solenidade presidida pelo Papa Francisco.

A freira baiana, que dedicou sua vida aos pobres, doentes e ao mais necessitados, passará a ser chamada de Santa Dulce dos Pobres e terá como data litúrgica o dia 13 de agosto. A religiosa, conhecida como o Anjo Bom da Bahia, se tornará a primeira santa nascida no Brasil.