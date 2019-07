ACM Neto visita obras de requalificação da Avenida Sete

O prefeito ACM Neto (DEM) visitou, nesta segunda-feira (1) o primeiro trecho de obras de requalificação de Avenida Sete de Setembro. O intuíto da ação foi vistoriar e a avaliar a evolução dos trabalhos que ocorreu no local.

O trecho visitado pelo prefeito mede cerca de 330 metros e é entre a Cada D'Itália e o Largo do Rosário. Além de Neto, o vice-prefeito Bruno Reis, secretários e dirigentes municipais também estiveram presentes na visita.

A expectativa é que a entrega da nova Avenida Sete seja no carnaval de 2020. Parte do asfalto da pista já foi retirado para implantação de uma vala técnica, que receberá redes de macrodrenagem e de abastecimento de água.

Também já teve início o trabalho de prospecção arqueológica no segundo trecho da obra, entre o Largo do Rosário e Relógio de São Pedro, e na Praça Castro Alves.

“A obra anda a pleno vapor, com todo o ritmo. Desejamos entregar toda a primeira etapa o mais rápido possível, antes do prazo contratual, até para não atrapalhar as vendas de Natal na região”, disse ACM Neto.

“Essa obra se soma aos mais de R$ 300 milhões em investimento no Centro Histórico da cidade, traduzindo-se num grande legado de transformação urbanística”, acrescentou o prefeito.

Foto: Max Haack/Secom

Etapas

A requalificação da Avenida Sete de Setembro e Praça Castro Alves prevê melhorias urbanas e de infraestrutura, levando também em consideração o potencial da região para o comércio formal e informal.

Ela está dividida em quatro etapas: a primeira da Casa D'Itália ao Largo do Rosário; a segunda, da Igreja do Rosário ao Relógio de São Pedro; a terceira, do Relógio de São Pedro ao Edifício Sulacap; e a última, do Sulacap à Praça Castro Alves.

O projeto inclui: renovação dos pisos em pedra portuguesa e os clássicos brasões no passeio, alargamento do lado esquerdo da calçada para cinco metros, novas áreas de acessibilidade, novo asfalto, ordenamento dos estacionamentos, reconstrução da rede de drenagem, passeios diferenciados em torno dos monumentos, e implantação de parklets – espaços contíguos às calçadas destinados a lazer e convivência.



Em relação ao aspecto paisagístico, estão previstas mudanças nas fiações telefônicas – que passarão a ser subterrâneas – e modernização da iluminação, através da instalação de lâmpadas LED. No âmbito da segurança, um novo sistema de câmeras será implantado em todo o trecho revitalizado, valorizando o uso da via.

Na Praça Castro Alves, a requalificação da área envolverá todo o entorno, com a renovação das pedras portuguesas, passeios diferenciados, áreas de acessibilidade e instalação de nova iluminação e câmeras de segurança.



As obras na Avenida Sete e Praça Castro Alves foram financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), e contam com R$ 17,5 milhões em investimentos.