ACM Neto: ‘Você precisa ter tesão todo dia para ser prefeito’

O Almoço de Negócios, organizado pelo site Alô Alô Bahia, em sua 5ª edição, sempre leva personagens de destaque em Salvador para falar aos convidados: quinta-feira passada, foi o prefeito da cidade e presidente Nacional do Democratas, ACM Neto, que, a certa altura, disse: “Eu me policio muito para não me deixar levar pela acomodação, pela rotina. Você precisa ter tesão todo dia para ser prefeito. Para estar no carro, olhar o buraco na rua e ligar para reclamar. Quem trabalha comigo sabe que não dou mole. De madrugada, estou mandando áudio, quando não ligando”.

A empresária Ana Coelho, primeira mulher a assumir a presidência da Associação Brasileira de Agências de Publicidade – Bahia (Abap), também fez palestra no evento. Nos aplausos, 120 personalidades, entre políticos, executivos e grandes empresários.

