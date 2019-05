Ações do Dia das Mães oferecem serviços gratuitos nesta sexta (10)

O presente de Dia das Mães chegará antecipado para algumas mulheres de salvador. As mães que estiverem com tempo nesta sexta-feira (10) podem aproveitar o dia para cuidar da beleza de forma gratuita. Uma parceria entre a SE7E Centro Tecnológico e a CCR Metrô Bahia vai oferecer serviços de beleza e bem-estar, além de distribuição de brindes em três estações de metrô.

As interessadas podem fazer maquiagem, drenagem linfática facial, pintura de sobrancelhas e massagem relaxante na Estação Imbuí, das 9h às 12h, e na Estação Lapa, das 14h30 às 18h30. Nas estações Pirajá e Imbuí, haverá a distribuição de cartões para mensagem durante todo o dia. E nas estações Lapa e Pirajá, serão distribuídas amostras de produtos de beleza, das 9h às 12h (confira os detalhes abaixo).

Já o Instituto Embelleze vai oferecer tratamentos de cabelo, unhas ou sobrancelhas para mães e filhos, de graça, em todas as unidades do país. A ação acontecerá das 8h às 17h, nas duas filiais de Salvador, uma no Centro e outra em Cajazeiras.

Serão oferecidos serviços como escova, manicure e design de sobrancelhas. Para os interessados, basta entrar em contato para agendar o melhor horário. Centro, (71) 3309-4346, e Cajaeiras (71) 3309-4346.

O Boticário está com uma campanha para converter parte da arredação com a venda dos produtos para ação social. Para cada kit presente de Dia das Mães vendido, parte da renda será revertida para ajudar a melhorar as condições de trabalho das pessoas que atuam nas cooperativas de reciclagem do programa Boti Recicla.

A ação pretende contribuir com a profissionalização e a gestão das quase 40 cooperativas de reciclagem homologadas em todo o país. Os kits participantes chegam em valores bem diversos, de R$ 39,90 até R$ 289,00. Esta campanha é válida até 12 de maio, exclusiva para os kits do Dia das Mães.

Serviço:

Ações Dia das Mães

Estação Imbuí de Metrô:

*Dia 10, das 09h às 12h: maquiagem, drenagem linfática facial, pintura de sobrancelhas, massagem relaxante e distribuição de cartões para mensagem

*Escada Musical

Estação Lapa de Metrô:

*Dia 10, das 14h30 às 18h30: maquiagem, drenagem linfática facial, pintura de sobrancelhas, massagem relaxante e distribuição de amostras de produtos de beleza.

Estação Pirajá de Metrô:

* Dia 10, das 9h às 12h: Distribuição de cartões para mensagem e de amostras de produtos de beleza

Estação Aeroporto de Metrô:

* Até o dia 24 de maio: Exposição Projeto Vida, de André François

Atividades e visitação gratuitas