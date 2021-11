Acompanhados pelo Corra pro Abraço falam sobre estratégias de sobrevivência na pandemia

As histórias de pessoas em situação de rua acompanhadas pelo Programa Corra pro abraço, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia, serão contadas em dois filmes curta-metragem (mini-docs) e quatro episódios de podcast, em parceria com o projeto Pega Visão na Pandemia, promovido pelo Programa de Extensão Pega Visão, da Universidade Federal da Bahia.

O objetivo é dar visibilidade e contextualizar as estratégias de sobrevivência e superação das dificuldades intensificadas pela pandemia do novo Coronavírus, que aprofundou ainda mais as condições de vulnerabilidade nos anos de 2020 e 2021 em Salvador.

A iniciativa, contemplada no edital Tessitura da Pró-Reitoria de Extensão, deu início às atividades com a realização de encontros preparatórios em formato de rodas de conversa, para que, a partir dos relatos das pessoas, a equipe do Pega Visão pudesse construir o roteiro dos filmes. Também será retratada a experiência do Corra pro Abraço na pandemia, bem como as estratégias de Redução de Danos no combate à Covid-19.

Os encontros aconteceram em consonância com as oficinas de leitura e escrita, na Unidade de Apoio na Rua da Ladeira da Fonte das Pedras (Nazaré). A gravação das imagens para os mini-docs terão início nesta terça-feira (23/11). Os e as jovens acompanhadas pelo Corra Juventude também participarão dos filmes, com imagens autorais a partir da formação audiovisual que adquiriram no Programa.

A experiência resultará ainda na produção de quatro episódios do podcast AtivaMente, iniciativa de comunicação do Corra pro Abraço.

O Pega a Visão atua no desenvolvimento de ações públicas voltadas para o cuidado integral e a redução de danos para populações em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, jovens em territórios periféricos e pessoas em privação de liberdade. Seus eixos de ação são: a) intervenções sobre comunicação e direitos humanos, desenvolvendo produtos tecnológicos com linguagem acessível e cotidiana voltada para esses públicos, tais como filmes, podcasts, spots; b) cursos de capacitação e eventos; c) apoio a campanhas e mobilizações; d) publicações acadêmicas e tecnológicas.

A iniciativa do Pega Visão nasceu em 2016, a partir de uma experiência de parceria com o Corra pro Abraço.

Prevenção

Através de uma estratégia de adaptação do trabalho à realidade da pandemia, com a campanha #CorraParaAPrevenção, o Corra pro Abraço realizou 22.024 atendimentos na em 2020. O Programa intensificou o trabalho de cuidado nos territórios vulneráveis de Salvador, com ampliação dos itens de higiene pessoal entre os insumos de Redução de Danos, distribuindo mais de 11 mil kits de higiene pessoal, incluindo máscaras e álcool em gel.

Diante do cenário de muita precariedade e poucas alternativas de trabalho, com o comércio e as ruas fechadas devido ao isolamento, a estratégia de garantir alimento também foi central, sobretudo nos primeiros meses da pandemia. Através de parceria com diversas instituições, a campanha garantiu a distribuição de 11.470 cestas básicas, 688 kits de higiene tamanho família e 130 frangos para 49 instituições de acolhimento, além de mantimentos avulsos (3.811 itens).

Em 2021, o Corra integrou a ação coletiva SOS POP RUA, onde houve uma segunda onda de arrecadação e distribuição de insumos para pessoas em situação de rua. Entre maio e julho de 2021, a ação arrecadou e distribuiu mais de três mil itens de higiene pessoal e alimentação.

A ação SOS POP RUA contou com a participação do Movimento Nacional de População de Rua, Coletivo Solidários da Rua, Pega Visão (EAUFBA), Mouraria 53, Espaço Esse É Nosso, Biblioteca Comunitária Zeferina, Associação de Moradores de Plataforma, Projeto Ensinar é Aprender a Viver (Fazenda Coutos), Associação de Moradores Nova República (Santa Cruz), em parceria com o Programa Corra Pro Abraço.