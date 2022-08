Aconselhamento reprodutivo: IVI oferece 50% de desconto na 1ª consulta

O IVI Salvador, que representa no Brasil um grupo internacional que é responsável por 80 clínicas em 9 países e mais sete centros de pesquisa em todo o mundo, acaba de divulgar uma condição diferenciada, para ampliar ainda mais o acesso das pessoas à possibilidade de realizarem aconselhamento reprodutivo. Nesses meses de agosto e setembro, será oferecido um desconto de 50 % no valor da primeira consulta que inclui ainda o exame de ultrassonografia e a consulta de retorno (em até 60 dias).

A ação é importante para ampliar a gama de pessoas que podem ter um primeiro contato com o ambiente da reprodução assistida. Para aqueles que resolvam seguir com o aconselhamento reprodutivo, o IVI conta ainda com o IVIDA, um programa voltado para pessoas de baixa renda. Através do programa, após análise de renda, é possível obter um desconto que pode variar entre 20 a 40% para tratamentos de Fertilização In Vitro, por exemplo.

O programa IVIDA foi pensado para dinamizar e possibilitar a mais pessoas, o acesso ao aconselhamento reprodutivo. “Sabemos que com a vida corrida e o desenvolvimento profissional, as pessoas estão postergando o sonho de constituir família. Mas elas esquecem que o corpo é como um relógio e ele não dá pausa para que a gente possa ir realizando os objetivos anteriores”, conta a médica do IVI Salvador, Dra. Andreia Garcia.

Para a médica, realizar o aconselhamento reprodutivo é o caminho certo para quem quer ser mãe ou pai.

“Entender dessas pessoas qual o objetivo delas, em que idade pretende seguir com a maternidade ou paternidade, é decisivo. Hoje recebo muitos casos de mulheres que são profissionais do mercado, têm uma carreira em crescimento, mas já não possuem óvulos porque deixaram o tempo passar sem se programar, sem serem aconselhadas”, conta a médica.

Só com o aconselhamento reprodutivo é possível estabelecer um planejamento familiar para essas mulheres e também para os homens. E agora, além desse incentivo de 50% na primeira consulta e com a chance de aliar isso ao IVIDA, ficou mais fácil.

Rigor nas técnicas, tecnologia de ponta no quesito reprodução assistida, investimento em pesquisa e atualização permanente de sua equipe. Esses são os pilares do sucesso do IVI Salvador, que completou 12 anos de fundação. O IVI Salvador fica na Paulo VI, na Pituba.