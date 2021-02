Acordo de cooperação com a Coreia do Sul pode atrair empresa para substituir Ford

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), assinou, nesta quarta (10), um memorando de entendimentos com a Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Korea (CCIBK Brasil). O termo é mais uma tentativa do Governo de solucionar a questão da Ford, atraindo investimentos coreanos, em particular nos segmentos automotivo, químico e petroquímico, farmacêutico, de tecnologia da informação e comunicação, agro industrialização, infraestrutura, saneamento, energias renováveis, educação, cultura, esportes e turismo.



“Acabamos de assinar um memorando de entendimentos com a Coreia do Sul, um dos países mais desenvolvidos do mundo, que tem uma educação de primeira. Queremos que a Coreia venha investir na Bahia. Nós temos na área de turismo coisas fenomenais. Estamos passando por essa situação com a saída da Ford e precisamos de empresas grandes, como as coreanas, para se instalarem aqui”, declara o vice-governador João Leão, secretário da pasta.



De acordo com Pablo Palhano, diretor Geral da CCIBK Brasil, a câmara tem um papel significativo na aproximação das empresas brasileiras com as coreanas. “Quando as empresas coreanas pensam em investir no Brasil, elas fazem uma consulta às Câmaras de Comércio. Checam os potenciais que cada estado, cada município dispõe para esses investimentos. Nós acreditamos que o estado da Bahia é muito promissor para as empresas coreanas, para desenvolver trabalhos de ciência, tecnologia e inovação, e com certeza, aliar todo o desenvolvimento econômico com educação”, diz.



O memorando de entendimentos tem como objetivo o compartilhamento de informações técnicas, econômicas e jurídicas entre as partes, com apoio institucional, de mercado, engenharia, tributação e licenças e ou autorizações necessárias à realização de estudos e atração de investidores coreanos visando a futura implantação de projetos na Bahia.



