Açougueiro acusado de esquartejar ex de 17 anos é preso na Bahia

Foto: Reprodução

Um açougueiro de 23 anos, principal suspeito de matar e esquartejar a ex-namorada Ketley Estefany Silva Nascimento,17 anos, na cidade de Águas Lindas (GO), foi preso no interior da Bahia. Segundo o jornal Correio Braziliense, ele deve prestar depoimento ainda na tarde desta quinta-feira (23).

A vítima, natural de Paratinga, no oeste baiano, morava na Cidade Ocidental (GO). Ainda não há a informação sobre o local na Bahia em que o jovem foi preso.

Ketley havia deixado a casa do então namorado, em Águas Lindas, após ter sido ameaçada por ele. Os policiais localizaram o corpo dela na segunda-feira (20), na quadra 77 do bairro Jardim Pérola da Barragem II, em Águas Lindas.

O corpo de Ketley foi encontrado esquartejado dentro do congelador na casa do ex-namorado.

De acordo com a investigação, o açougueiro cortou o corpo da jovem com uma faca de 30 cm de comprimento e, em seguida, colocou as partes no freezer.

Aos agentes, testemunhas contaram que os dois haviam se conhecido pela internet e que mantinham o relacionamento há pouco mais de um mês.